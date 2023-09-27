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Мэр Новосибирска Локоть назвал причины задержки сдачи станции «Спортивная»

Мэр Новосибирска Локоть назвал причины задержки сдачи станции «Спортивная»

27 сентября 2023, 07:26
Запуск станции метро «Спортивная» в Новосибирске откладывается из-за внесенных изменений в документы. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть 27 сентября на сессии горсовета.

По словам градоначальника объект до сих пор проходит госэкспертизу. Специалисты внесли изменения в документацию из-за замены иностранного оборудования на отечественное.

«Сейчас наши специалисты вместе с московскими работают над этими документами. Нам пришлось заменять оборудование и указывать это в документацию. Делалось все на ходу», - сообщил Локоть.

«Спортивную» планируют открыть в конце 2023 года. Ее запуск переносили уже 6 раз.

Напомним, строить станцию метро у нового ЛДС начали в 2019 году. Объект не смог пройти госэкспертизу с первого раза.

В Новосибирске шесть раз переносили открытие станции метро «Спортивная»
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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Метро#Мэр
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