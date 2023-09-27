Мэр Новосибирска Локоть назвал причины задержки сдачи станции «Спортивная»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По словам градоначальника объект до сих пор проходит госэкспертизу. Специалисты внесли изменения в документацию из-за замены иностранного оборудования на отечественное.
«Сейчас наши специалисты вместе с московскими работают над этими документами. Нам пришлось заменять оборудование и указывать это в документацию. Делалось все на ходу», - сообщил Локоть.
«Спортивную» планируют открыть в конце 2023 года. Ее запуск переносили уже 6 раз.
Напомним, строить станцию метро у нового ЛДС начали в 2019 году. Объект не смог пройти госэкспертизу с первого раза.