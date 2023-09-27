Модульбанк признан самым рентабельным российским банком в рейтинге Интерфакс

Известно, что расчет рентабельности банка производился как отношение прибыли за первые шесть месяцев 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность рассчитывали как соотношение прибыли и объема активов. Во внимание принимали показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, которые участвовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (без учета места по активам). Не рассматривались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.