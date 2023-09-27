atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Модульбанк признан самым рентабельным российским банком в рейтинге Интерфакс

Модульбанк признан самым рентабельным российским банком в рейтинге Интерфакс

27 сентября 2023, 07:22
Фото: piqsels.com
Модульбанк вышел в лидеры рейтинга рентабельности банков РФ по версии «Интерфакс-ЦЭА». Его показатель достиг 58,56% в отношении прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года.

Данный показатель практически в два раза превосходит статистику ближайших конкурентов — банка «Держава» и Кредит Европа Банк. Примечательно, что в рейтинге эффективности банков Модульбанку отвели место в первой десятке — он на шестой позиции. В этом рейтинге отношение его прибыли за первую половину 2023 года к объему активов по состоянию на 1 июля 2023 года зафиксировано на уровне 3,7%, а лидирующие позиции заняли «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит». Об этом пишет gorod55.

«Первая позиция в рейтинге самых рентабельных банков — результат стратегии и решений, принятых в 2020 году. За три года мы существенно улучшили все показатели банка, некоторые — в десятки раз», — поделился Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. Он также подчеркнул, что свою деятельность банк осуществляет, ориентируясь на принцип: «Быть эффективными во всем, что мы делаем, — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов».

Известно, что расчет рентабельности банка производился как отношение прибыли за первые шесть месяцев 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность рассчитывали как соотношение прибыли и объема активов. Во внимание принимали показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, которые участвовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (без учета места по активам). Не рассматривались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.

Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение
Сегодня, 00:48
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Сирийский «зайчик из Тиндера» мог убить новосибирскую феминистку: кто еще ей угрожал
Вчера, 09:37