Модульбанк признан самым рентабельным российским банком в рейтинге Интерфакс

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Данный показатель практически в два раза превосходит статистику ближайших конкурентов — банка «Держава» и Кредит Европа Банк. Примечательно, что в рейтинге эффективности банков Модульбанку отвели место в первой десятке — он на шестой позиции. В этом рейтинге отношение его прибыли за первую половину 2023 года к объему активов по состоянию на 1 июля 2023 года зафиксировано на уровне 3,7%, а лидирующие позиции заняли «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит». Об этом пишет gorod55.
«Первая позиция в рейтинге самых рентабельных банков — результат стратегии и решений, принятых в 2020 году. За три года мы существенно улучшили все показатели банка, некоторые — в десятки раз», — поделился Павел Семенов, председатель правления Модульбанка. Он также подчеркнул, что свою деятельность банк осуществляет, ориентируясь на принцип: «Быть эффективными во всем, что мы делаем, — начиная от построения команды, заканчивая созданием востребованных продуктов».
Известно, что расчет рентабельности банка производился как отношение прибыли за первые шесть месяцев 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность рассчитывали как соотношение прибыли и объема активов. Во внимание принимали показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, которые участвовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (без учета места по активам). Не рассматривались показатели банков с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года.