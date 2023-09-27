На округах бывших депутатов-беглецов Бойко* и Пироговой довыборы проведут в декабре

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Довыборы назначили на 17 декабря. Такое решение приняли в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска. Дата устроила не всех присутствующих. Сочувствующая Бойко* и Пироговой мундеп Светлана Каверзина настаивала на 3 декабря, так как в первый месяц зимы активно обсуждается вопрос городского бюджета на грядущий год. Однако её предложение отклонили.
«В соответствии с законом Новосибирской области решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В связи с вышеизложенным предлагается назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40 и № 49 на 17 декабря 2023 года», — пояснил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию Игорь Атякшев.
Альтернативной датой довыборов была дата 24 декабря. Большинство депутатов проголосовало за 17 декабря.
Напомним, экс-депутатов Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову лишили мандатов в связи с утратой доверия. Дела по их округам передали депутатам Сергею Бондаренко (на округе Бойко*, «Единая Россия»), и Андрею Любавскому (на округе Пироговой, КПРФ).
*признан Минюстом РФ иностранным агентом