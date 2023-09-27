На округах бывших депутатов-беглецов Бойко* и Пироговой довыборы проведут в декабре

Довыборы назначили на 17 декабря. Такое решение приняли в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска. Дата устроила не всех присутствующих. Сочувствующая Бойко* и Пироговой мундеп Светлана Каверзина настаивала на 3 декабря, так как в первый месяц зимы активно обсуждается вопрос городского бюджета на грядущий год. Однако её предложение отклонили.