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Экс-депутаты стали фигурантами уголовных дел

На округах бывших депутатов-беглецов Бойко* и Пироговой довыборы проведут в декабре

27 сентября 2023, 06:29
Фото: Соцсети депутатов
Экс-депутаты стали фигурантами уголовных дел

В декабре на округах Бойко* и Пироговой в Новосибирске пройдут довыборы

В декабре решится судьба округов №40 и №49, на которых раньше работали экс-депутаты Сергей Бойко* и Хельга Пирогова*. Они сбежали из России, стали фигурантами уголовного дела, а после этого — лишились мандатов.

Довыборы назначили на 17 декабря. Такое решение приняли в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска. Дата устроила не всех присутствующих. Сочувствующая Бойко* и Пироговой мундеп Светлана Каверзина настаивала на 3 декабря, так как в первый месяц зимы активно обсуждается вопрос городского бюджета на грядущий год. Однако её предложение отклонили.

«В соответствии с законом Новосибирской области решение о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В связи с вышеизложенным предлагается назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 40 и № 49 на 17 декабря 2023 года», — пояснил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и член постоянной комиссии по социальной политике и образованию Игорь Атякшев.

Альтернативной датой довыборов была дата 24 декабря. Большинство депутатов проголосовало за 17 декабря.

Напомним, экс-депутатов Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову лишили мандатов в связи с утратой доверия. Дела по их округам передали депутатам Сергею Бондаренко (на округе Бойко*, «Единая Россия»), и Андрею Любавскому (на округе Пироговой, КПРФ).

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

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