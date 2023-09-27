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Почти 20 километров дороги до горнолыжных комплексов отремонтируют по нацпроекту БКД

20 километров дороги до горнолыжных комплексов сделают в регионе по нацпроекту БКД

27 сентября 2023, 04:39
Фото: 1MI
Почти 20 километров дороги до горнолыжных комплексов отремонтируют по нацпроекту БКД
В 2023 году четыре участка дороги, соединяющей Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий, приведут в нормативное состояние. Данное направление пользуется особой популярностью у жителей региона в зимнее время для поездки в направлении горнолыжных комплексов.

Региональная дорога К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», является одной из самых загруженных путей для горожан в зимнее время года. Ею часто пользуются люди, направляющиеся на отдых к горнолыжным комплексам Новосибирской области, таким как Горный, Юрманка, Пихтовый гребень, а также в р. п. Шерегеш — один из самых известных горнолыжных курортов Кемеровской области. Кроме того, по дороге проходит большое количество грузовых машин.

«Данная дорога нуждается в ремонте в связи с неудовлетворительным состоянием существующего покрытия и приведения технических параметров дороги к соответствующим требованиям по безопасности дорожного движения и пропускной способности», — рассказал врио министра транспортного и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

В 2023 году будут отремонтированы 4 отрезка общей протяженностью 20 километров недалеко от сел Лекарственное, Лебедево и Степногутово. На данных участках подрядчик уже провел работы по фрезеровке существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и постоянного слоев из асфальтобетонной смеси, вскоре займется обустройством дороги.

Дорогу, соединяющую Новосибирск и Ленинск-Кузнецкий, ремонтируют не первый год. В 2022 в нормативное состояние привели пять отрезков общей протяженностью 17 километров. Работы проводятся под контролем регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Для справки

Национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также с Указом Президента РФ Владимира Путина от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Подробная информация — на сайте национальные проекты.рф

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ольга Храмушкина
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