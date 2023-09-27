20 километров дороги до горнолыжных комплексов сделают в регионе по нацпроекту БКД

Региональная дорога К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», является одной из самых загруженных путей для горожан в зимнее время года. Ею часто пользуются люди, направляющиеся на отдых к горнолыжным комплексам Новосибирской области, таким как Горный, Юрманка, Пихтовый гребень, а также в р. п. Шерегеш — один из самых известных горнолыжных курортов Кемеровской области. Кроме того, по дороге проходит большое количество грузовых машин.