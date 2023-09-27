Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение

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Примечательно, что тогда никто не пострадал — ни в самом Алтае, ни в соседних регионах. Однако немало эмоций и волнений вызвали те события. Многие сибиряки помнят о них до сих пор. Atas.Info углубился в события тех дней и поговорил с очевидцами о том, как это было.
Подземные толчки начались 27 сентября в 19:33 по новосибирскому времени. Землетрясение стало третьим по магнитуде в России с 1991 года. После этого в течение нескольких дней происходила серия афтершоков — последующих толчков.
Землетрясение оказалось очень разрушительным — больше всего пострадали частные дома. Ближе к эпицентру толчков от построек ничего не осталось. Жителям соседних регионов повезло больше: самые большие потери — битая посуда. Правда, ещё и потрёпанные нервы.
Официально о смертях в следствии землетрясения не сообщалось. Однако многие не верят, что при таком сильном землетрясении можно было обойтись без жертв.
Двадцать лет прошло, но те события до сих пор стоят перед глазами. Вот что говорит очевидец Алла Легкова, находившаяся во время Чуйского землетрясения недалеко от Чемала в селе Чепош.
«Вечером 27 сентября жители села Чепош услышали странный сильный гул. Подпрыгнул дом и все в нем находящееся. Когда выскочили на улицу, увидели, что все жители деревни тоже выбежали из домов, кто-то крикнул: „Землетрясение!“
Как рассказывает Алла, в эту ночь деревня не спала, сидели на улице, жгли костры, в казанах кипятили воду. За сутки пол в доме будто вздыбился и ходил ходуном.
Жительница Новосибирска Елена Колесникова в тот день, 27 сентября, была в селе Чемал на Алтае. Она вместе с компанией друзей отдыхала в частном домике у приятелей. За несколько часов до землетрясения компания выпивала, после этого Елена легла спать.
«Не знаю, как так произошло, но пока весь Алтай трясло, мои друзья выбежали на улицу, паниковали. А я все проспала! Утром встаю, а на меня все ошарашенными глазами смотрят, как это так получилось. А я и не понимаю, что произошло», — смеется женщина.
Однако серию толчков она застала позже, 1 октября, когда компания еще оставалась на Алтае.
В это же время в Новосибирске люди в полном недоумении покидали свои дома — выбегали кто в чем был. В Академгородке на улице Героев Труда Ирина Красникова вспоминает, что выбежала с грудным ребенком на руках, потому что увидела, как дрожит люстра в комнате:
«Я даже одеваться не стала, а когда вышла, поняла, что прохладно. Попросила соседку подержать сына, на улице был уже весь дом, а сама вернулась за курткой и одеялом для ребенка, захватила на всякий случай документы. Так и мы и ждали в тот день мужа на улице. Толчков больше не было, но домой было страшно возвращаться».
В Новосибирске, где сила подземных толчков составила 3-4 балла, не было никаких разрушений. Тем не менее жутко раскачивающаяся телевизионная вышка, ходящие из стороны в сторону люстры и звенящие в шкафах чашки очень сильно напугали новосибирцев.
Зрителей Оперного театра сразу эвакуировали — жителей предупредили о возможном повторении толчков, возможно, большей силы. Некоторые в ночь с 27 на 28 сентября так и не вернулись в свои квартиры, ночевали в машинах или на дачах.
«Мы в тот день с женой и трехлетней дочкой, как раз вернулись из деревни, — вспоминает Алексей Черноглазов. — Поздно вечером зашли в квартиру А у нас с собой была здоровенная тыква — прям гордились ей. И только мы разулись, вещи поставили, как начало трясти. Естественно, это шок, это замешательство, ну мы сразу начали одеваться, выбегать. Изюминка в том, что на плече у меня сидела трёхлетняя дочь, а на другом — тыква больше десяти килограммов. Не знаю, зачем я взял тыкву, может, соседям похвастаться».
Алексей вместе с семьёй выбежал во двор на улице Кропоткина. Тогда между восьмиэтажек собрались все местные жители. Никто не понимал, куда идти — кругом дома, опасные в случае разрушений. Чета Черноглазовых тогда заночевала в машине.
О землетрясении город говорил как минимум неделю, тем более, утром небольшие толчки опять повторились. Но на улицу уже почти никто не выбегал — те, кто боялся больше всего, ночевал не дома, а большинство даже не почувствовали этих толчков, так как они были 1-3 балла.
Выросшая в Ташкенте Ирина Дмитриева так вспоминает вечер 27 сентября 2003 года в Новосибирске:
«Представьте себе мои чувства, когда 27 сентября 2003 года я сидела за столом на кухне в Новосибирске и вдруг увидела, как в моей кружке вдруг заплескался чай и зазвенела ложечка. Задребезжала посуда в шкафу. Я не верила своим глазам. Все это я когда-то пережила в Ташкенте (там землетрясение магнитудов больше 5 баллов произошло в 1966 году), но сейчас-то я нахожусь в Сибири, в сейсмологически спокойной зоне!»
Гораздо сложнее ситуация в это время была в районе Чемала в Горном Алтае и в поселке Бельтир в Кош-Агачском районе недалеко от эпицентра землетрясения. Рядом от Бельтира до сих пор видны последствия образовавшегося тогда оползня.
«Как рассказывают очевидцы, тогда земля колыхалась, будто кто-то встряхивал огромный кусок ткани. Столбы ЛЭП почти ложились на землю и вставали. Рушились блочные дома. Поселок Бельтир был почти полностью разрушен», — из рассказа Ирины Дмитриевой.
В ночь на воскресенье 28 сентября 2003 года на Алтае не спал никто — люди сидели возле домов, что-то готовили на кострах, кто-то отправился расчищать дороги, так как их завалило. Несколько тысяч домов были серьезно повреждены, разрушены школы, больницы, котельные, коммуникации, не работало электроснабжение и связь.
Бабушка Марии Деменчук в тот момент жила неподалеку от Бельтира — в селе Акташ. Сама девушка помнит то землетрясение, но больший след для нее оставили рассказы бабушки. По словам Марии, бабушка на тот момент уже сильно болела, и ей было сложно передвигаться. А землетрясение еще большое подорвало ее здоровье.
«Мы, как раз, с семьей собирались вскоре забирать бабушку в город. Но случилось землетрясение, и она на тот момент была одна. Днем за ней ухаживала соседка, а на ночь уходила. Когда начались толчки, бабушка проснулась и, несмотря на больные колени и спину, быстренько собралась. Она алтайка, и землетрясения не испугалась. Страшно было только за кота, которого она все не могла поймать: а если оставит его, а на Васю шкаф упадёт?» — вспоминает рассказ бабушки Мария.
Кота в итоге бабушка поймала, он остался жив, а вот дом начал трещать по швам. Старушку забрали в Новосибирск. Изначально семья планировала продать дом, но теперь продавать было нечего.
В Бельтире без крова остались 1400 жителей поселка, его признали непригодным для восстановления, большую часть жителей расселили, но кто-то вернулся в свои дома, потому что люди в поселке занимались животноводством, а рядом с поселком находятся покосы и пастбища.
Уже когда землетрясение произошло, жители сел Чемальского и Кош-Агачского районов стали вспоминать о странном поведении животных задолго до события. Как рассказывает у себя на странцие Вконтакте Алла Легкова: «Горный козел мигрировал примерно за месяц до землетрясения. Серый сурок залег в спячку в начале сентября, а в середине месяца начал выходить из спячки. За два дня до землетрясения был замечен спуск рыбы по рекам».
Жительница села Майма Татьяна Кульбеда рассказала, что за несколько дней до землетрясения на асфальт во многих местах, покинув зимовку, выползли змеи.
Для того чтобы узнать, существуют ли какие-то прогнозы по землетрясениям, корреспондент Атас.Инфо обратился в Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Оказалось, что достоверный прогноз в краткосрочной перспективе на данный момент сделать нельзя. Но как рассказал научный руководитель по направлению техногенная сейсмичность ФИЦ ЕГС РАН Селезнев Виктор Сергеевич, существуют точные долгосрочные прогнозы по землетрясениям. В этой местности землетрясение такой силы происходит примерно раз в сто лет.
Долгосрочные предсказания основаны на графике повторяемости, где по оси Х находятся показатели магнитуды, а оси Y количество землетрясений, и в логарифмическом масштабе мы видим линейный график. Если в какой-то долгосрочный период времени в определенной местности произошло 10000 небольших землетрясений, то произойдет 1000 с более высокой магнитудой, и 100 с еще более высокой.