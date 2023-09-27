Почувствовали даже в Новосибирске: 20 лет назад произошло Чуйское землетрясение

Примечательно, что тогда никто не пострадал — ни в самом Алтае, ни в соседних регионах. Однако немало эмоций и волнений вызвали те события. Многие сибиряки помнят о них до сих пор. Atas.Info углубился в события тех дней и поговорил с очевидцами о том, как это было.