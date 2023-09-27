Погубила встречка: две женщины погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП на территории Тогучинского района. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли две женщины, которые были пассажирками одного из автомобилей.
Инцидент случился 26 сентября около 20:15 на автодороге К-19Р. Водитель автомобиля «Ниссан Тиида», мужчина 1972 года рождения, двигался со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий. При обгоне он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Мазда СХ-5», который управляла женщина 1980 года рождения, двигавшаяся в противоположном направлении.
В результате этого ДТП погибли две женщины, пассажирки автомобиля «Ниссан», которые родились в 1973 и 1953 годах. Оба водителя также получили травмы. В настоящее время проводится доследственная проверка данного происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.