Погубила встречка: две женщины погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

Инцидент случился 26 сентября около 20:15 на автодороге К-19Р. Водитель автомобиля «Ниссан Тиида», мужчина 1972 года рождения, двигался со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий. При обгоне он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Мазда СХ-5», который управляла женщина 1980 года рождения, двигавшаяся в противоположном направлении.