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Две пассажирки погибли в аварии

Погубила встречка: две женщины погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

27 сентября 2023, 04:17
Фото: ГИБДД по НСО
Две пассажирки погибли в аварии

В Новосибирской области две пассажирки погибли в ДТП на трассе К-19Р

В результате столкновения двух легковых автомобилей на территории Тогучинского района погибли две пассажирки, а водители обоих транспортных средств получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по НСО.

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП на территории Тогучинского района. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли две женщины, которые были пассажирками одного из автомобилей.

Инцидент случился 26 сентября около 20:15 на автодороге К-19Р. Водитель автомобиля «Ниссан Тиида», мужчина 1972 года рождения, двигался со стороны Новосибирска в направлении города Ленинск-Кузнецкий. При обгоне он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Мазда СХ-5», который управляла женщина 1980 года рождения, двигавшаяся в противоположном направлении.

В результате этого ДТП погибли две женщины, пассажирки автомобиля «Ниссан», которые родились в 1973 и 1953 годах. Оба водителя также получили травмы. В настоящее время проводится доследственная проверка данного происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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