Прокурор Новосибирска опротестовал проект застройки жильем территории завода «Синар»

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
О том, что территория швейной фабрики «Синар» включена в зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения до 30 этажей, стало известно после публикации проекта планировки территории, подписанного мэром Анатолием Локтем 30 августа 2023, на официальном сайте мэрии. Раньше в правилах землепользования и застройки города Новосибирска территория СИНАР была в зоне среднеэтажной застройки до 8 этажей.
Но прокурор города Новосибирска опротестовал решение мэрии, как незаконное. Установлено, что появление жилых высоток вместо заводских корпусов «Синара» не соответствует «нормативам градостростроительного проектирования» и «противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ». Так как для жильцов в этой части центра Новосибирска будет не хватать школ и объектов социальной инфраструктуры.
Попытка застройки участка фабрики «Синар», укладывается в рамки сложившейся в Новосибирске тенденции: застройки территорий промприятий дорогим жильем. Новые ЖК уже стоят на месте бывшего жиркомбината в районе ул. Писарева и молокозавода на ул. Урицкого. Существуют планы выноса производства аффинажного («золотого») завода за городскую черту Новосибирска.