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Швейная фабрика «Синар» занимает большие площади в центре Новосибирска

Прокурор Новосибирска опротестовал проект застройки жильем территории завода «Синар»

27 сентября 2023, 06:35
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Швейная фабрика «Синар» занимает большие площади в центре Новосибирска

Прокурор Новосибирска опротестовал проект застройки территории завода «Синар»

Постановление мэра Новосибирска «О проекте планировки бывшей территории завода „Синар“, допускающее строительство жилых высотных домов до 30 этажей опротестовано прокурором. Для жильцов высоток здесь не хватает социальной инфраструктуры и образовательных учреждений.

О том, что территория швейной фабрики «Синар» включена в зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения до 30 этажей, стало известно после публикации проекта планировки территории, подписанного мэром Анатолием Локтем 30 августа 2023, на официальном сайте мэрии. Раньше в правилах землепользования и застройки города Новосибирска территория СИНАР была в зоне среднеэтажной застройки до 8 этажей.

Но прокурор города Новосибирска опротестовал решение мэрии, как незаконное. Установлено, что появление жилых высоток вместо заводских корпусов «Синара» не соответствует «нормативам градостростроительного проектирования» и «противоречит требованиям ст. 42 ГПК РФ». Так как для жильцов в этой части центра Новосибирска будет не хватать школ и объектов социальной инфраструктуры.

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Попытка застройки участка фабрики «Синар», укладывается в рамки сложившейся в Новосибирске тенденции: застройки территорий промприятий дорогим жильем. Новые ЖК уже стоят на месте бывшего жиркомбината в районе ул. Писарева и молокозавода на ул. Урицкого. Существуют планы выноса производства аффинажного («золотого») завода за городскую черту Новосибирска.

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