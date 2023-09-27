Прокурор Новосибирска опротестовал проект застройки жильем территории завода «Синар»

О том, что территория швейной фабрики «Синар» включена в зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения до 30 этажей, стало известно после публикации проекта планировки территории, подписанного мэром Анатолием Локтем 30 августа 2023, на официальном сайте мэрии. Раньше в правилах землепользования и застройки города Новосибирска территория СИНАР была в зоне среднеэтажной застройки до 8 этажей.