Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023

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В конце сентября воспитатели и нянечки в детских садах в России принимают поздравления с профессиональным праздником. 27 сентября чествуют работников дошкольного образования. Основная масса сотрудников детсадов в Новосибирске получает за свой нелегкий труд достаточно мало. Средняя зарплата воспитателя в 2023 году по данным сервиса ГородРабот.ру составляет 25 801 рубль. Модальная, то есть, чаще всего встречающаяся в опубликованных вакансиях на сервисах подбора персонала — 30 тысяч рублей.
А сколько платят заведующим муниципальными детскими садами? Оказалось, их доход хоть и не дотягивает до зарплатного пика директоров элитных новосибирских школ, но некоторые из них получают гораздо выше среднего заработка в регионе. Смотрим на первую пятерку самых высокооплачиваемых руководителей детсадов. Рейтинг составлен по официальным данным мэрии Новосибирска о среднемесячной зарплате заведующих детсадами за 2022 год.
101,691 тысяч рублей составило месячное жалование заведующего «Детским садом № 59 комбинированного вида». Это абсолютный рекорд среди руководителей муниципальных дошкольных учреждений Новосибирска. Детсад, который носит символичное название «Золотой петушок», расположен на Красном проспекте в Заельцовском районе, недалеко от метро «Гагаринская».
«Территория качественного образования по современным технологиям», — так детсад характеризует сам себя в официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте.
На сервисе Flamp детсад имеет высокий рейтинг 4,9 и очень хорошие отзывы от родителей, который его посещают.
Да, вот так сухо и без фантазии называется детсад, руководитель которого занимает вторую строчку в зарплатном рейтинге, совсем немного уступив лидеру. Месячная зарплата заведующего «Детским садом № 346 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников», что расположен на улице Урманова в Кировском районе, составляет 101,141 тысяч рублей.
Узнать из содержания официального сайта и странички детсада ВКонтакте, какие именно преимущества выделяют сами педагоги, затруднительно. А вот рейтинг на Флампе составляет 4,2.
«В силу того, что сад большой, три удаленных друг от друга корпуса, заведующая бывает здесь редко и воспитатели злоупотребляют отсутствием постоянного контроля. Гуляния отменяют по любому поводу. Например, в -10 при штиле дети не пошли гулять, потому что снег падает. Снег в Сибири…», — описывает ситуацию пользователь сервиса с ником UK.
На третьей строчке располагается заведующий «Детским садом № 411 комбинированного вида». Еще одно учреждение из Кировского района, которое принимает воспитанников на улице Зорге под названием «Пингвин». Зарплата руководителя — 96, 118 тысяч рублей в месяц.
Стоит заметить, что детсад является партнером Новосибирского государственного педагогического университета «в реализации федерального проекта по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также лицам, желающим принять ребенка на воспитание в семью».
Детсад имеет высокий рейтинг Флампа — 4,8. «Только в последнее время стали хуже кормить, порции очень уж маленькие, ребенок приходит голодным», — сетует пользователь с ником Elza.
Детский сад № 262 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе был внесен в издание «Золотой фонд Новосибирска» в 2014 году, в 2017 попал в число лауреатов национального конкурса «100 Лучших дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации». А месячное жалование руководителя детсада в 2022 годе составило 92,925 тысячи рублей.
«Коллектив детского сада, наряду с традиционными направлениями работы, активно внедряет инновации и использует новые эффективные технологии (интерактивные доски SMART Board, обучающие системы Kidsmart, интерактивный стол). Воспитанники детского сада успешно участвуют в ежегодных фестивалях и конкурсах детского творчества различного уровня», — говорится на сайте учреждения.
А вот рейтинг на Флампе подкачал, всего 3,7.
«Предвзятое отношение к тем детям, чьи родители не сдают попечительские и подарки руководству и воспитателям, а вот к детям родительского комитета напротив отношение суперское, можно все и с соплями в сад и драться можно, в общем не подмажешь не поедешь, заведующая деньги любит», — констатирует мама ребенка по имени Марина.
Замыкает топ-5 зарплатного рейтинга руководитель детского сада № 165 на улице Барьерной в Советском районе с месячным доходом в 90, 566 рублей. Возможно, жители отдаленного микрорайона Новосибирска настолько суровы, что не утруждают себя написанием отзывов на работу садика.
На Флампе есть всего два отзыва, по итогам которых рейтинг составляет всего 2 балла.
«Настоятельно не рекомендую водить детей в данный сад, если не хотите безвылазно сидеть на больничных и бонусом смотреть, как у твоего ещё совсем недавно здорового ребёнка начинаются судороги после целого букета заболеваний, приобретённых за 5 дней пребывания в саду!!!», возмущается пользователь с ником Охлади мой пыл.
Самую же низкую зарплату в 2022 году получал руководитель детсада № 335 на улице Дачной в Заельцовском районе — 40, 7 тысяч рублей.
В среднем же, зарплата большинства заведующих в новосибирских детских садах колеблется в диапазоне от 50 до 60 тысяч рублей в месяц.