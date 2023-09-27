Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023

«Предвзятое отношение к тем детям, чьи родители не сдают попечительские и подарки руководству и воспитателям, а вот к детям родительского комитета напротив отношение суперское, можно все и с соплями в сад и драться можно, в общем не подмажешь не поедешь, заведующая деньги любит», — констатирует мама ребенка по имени Марина.