Сотрудники АО «РЭС» провели урок электробезопасности для 60 школьников в Бердске

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:36
В типовой школьной программе не так много знаний о том, как правильно обращаться с электроприборами, об опасности электрического тока для человека. Поэтому для школьников очень полезны занятия, которые проводят энергетики АО «РЭС».
В конце сентября сотрудники филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» приехали в среднюю школу №11 города Бердска и провели интерактивный урок электробезопасности. На уроке присутствовали около 60 учеников 1-4 классов. Детям показали яркую и запоминающуюся презентацию, в которой наглядно было рассказано об электричестве и энергообъектах. Ребятам, присутствующим на уроке, объяснили смертельную опасность съемки селфи и видео на опорах ЛЭП и электроподстанциях, рассказали, почему нельзя играть в охранных зонах этих объектов.
Сотрудники АО «РЭС» внесли школу в график выездных уроков после того, как один из учителей бердской школы №11 воспользовался электронный сервисом «Заявка на проведение урока электробезопасности» на сайте АО «РЭС». Компания поблагодарила администрацию школы за активный подход к безопасности детей. Заполнить заявку на проведение таких уроков может любой педагог или родитель, для этого нужно заполнить интуитивно понятную анкету, в которой отметить возраст детей и желательные даты урока.
На сайте компании www.eseti.ru есть специальный раздел, в котором размещены материалы по профилактике — это плакаты и тематические мультфильмы, которые можно повесить в классе или показать на дополнительный уроках. Презентации и раздаточный материал в виде листовок-комиксов.
Электрокомпания АО «РЭС» будет рада сотрудничеству в сфере электробезопасности с представителями образовательных учреждений, родительских сообществ и комитетов.
Занятия по безопасности школьников проводятся сотрудниками АО «РЭС» регулярно по мере поступления заявок на сайте.