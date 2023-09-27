Сотрудники АО «РЭС» провели урок электробезопасности для 60 школьников в Бердске

В конце сентября сотрудники филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» приехали в среднюю школу №11 города Бердска и провели интерактивный урок электробезопасности. На уроке присутствовали около 60 учеников 1-4 классов. Детям показали яркую и запоминающуюся презентацию, в которой наглядно было рассказано об электричестве и энергообъектах. Ребятам, присутствующим на уроке, объяснили смертельную опасность съемки селфи и видео на опорах ЛЭП и электроподстанциях, рассказали, почему нельзя играть в охранных зонах этих объектов.