Стало известно, в какую страну чаще всего ездили туристы из Новосибирска

Почти половина всех туристов отправилась в пределы России — 53 тысячи человек (48,4% от общего потока). Из них 13,2 тысячи человек (24,9%) поехали в Краснодарский край, 9,6 тысячи человек (18,1%) — в Алтайский край, 8 тысяч человек (15,1%) — в Новосибирскую область, 7,8 тысячи человек (14,7%) — в Республику Алтай, 2,2 тысячи человек (4,2%) — в Республику Татарстан, 1,4 тысячи человек (2,6%) — в Республику Крым, и 1,1 тысячи человек (2,1%) — в Иркутскую область. В Санкт-Петербург и Москву приехали 3,6 и 2,6 тысячи туристов соответственно (6,8% и 4,9% от всех внутренних поездок).