Стало известно, в какую страну чаще всего ездили туристы из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:01
Названы наиболее популярные направления туристических поездок жителей Новосибирска. В прошлом году в Новосибирской области функционировало 321 туристических агентств, а их услугами воспользовались 109,4 тысячи российских и 166 иностранных туристов. Было реализовано 54,8 тысячи пакетных туров, на общую сумму 7,3 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом количество обслуженных российских туристов увеличилось на 15,6%, а оборот туристического продукта вырос на 40,6%.
Почти половина всех туристов отправилась в пределы России — 53 тысячи человек (48,4% от общего потока). Из них 13,2 тысячи человек (24,9%) поехали в Краснодарский край, 9,6 тысячи человек (18,1%) — в Алтайский край, 8 тысяч человек (15,1%) — в Новосибирскую область, 7,8 тысячи человек (14,7%) — в Республику Алтай, 2,2 тысячи человек (4,2%) — в Республику Татарстан, 1,4 тысячи человек (2,6%) — в Республику Крым, и 1,1 тысячи человек (2,1%) — в Иркутскую область. В Санкт-Петербург и Москву приехали 3,6 и 2,6 тысячи туристов соответственно (6,8% и 4,9% от всех внутренних поездок).
Зарубежные страны посетили 56,4 тысячи российских туристов (51,6% от общего числа). Турция остается популярным направлением для выездного туризма — туда было отправлено 26,8 тысячи человек (24,5% от всех российских туристов или 47,5% от числа выезжающих за границу). В Таиланде отдохнули 10,1 тысячи человек (17,9% от всех выездных туров), в ОАЭ — 6 тысяч человек (10,6%), в Египте — 4,4 тысячи человек (7,8%), в Абхазии — 2,1 тысячи человек (3,7%), на Мальдивах — 1,7 тысячи человек (3%), и в Шри-Ланке — 1,4 тысячи человек (2,5%).