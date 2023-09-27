Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС

Самым худшим рынком Новосибирска оказался Восточный базар, который получил оценку всего 1,9 балла. Согласно отзывам 14 посетителей, рынок закрывается на час раньше указанного времени вместе с парковкой. По данным одного из отзывов от 29 июля 2023 года, рынок превратили в некую забегаловку. Люди также сообщают, что с территории убрали хорошую и доступную аптеку, которая предлагала социальные лекарства. Некоторые посетители планируют подать коллективную жалобу в прокуратуру, пожарную инспекцию, санэпидемстанцию и Роспотребнадзор.