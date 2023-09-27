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Какой рынок самый худший

Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС

27 сентября 2023, 01:34
Фото: atas.info
Какой рынок самый худший

В Новосибирске составили антирейтинг худших рынков по версии 2ГИС

Жители Новосибирска часто ходят на местные рынки в поисках качественных товаров и продуктов. Однако некоторые из них оставляют негативные отзывы о данных заведениях.
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Сайт «АиФ-Новосибирск» подготовил список худших рынков города, основываясь на оценках посетителей в 2ГИС.

Ленинский рынок получил оценку 3,5 балла на основе 70 отзывов. Посетители недовольны отсутствием указателей и встречами с цыганами. Они жалуются также на то, что продавцы пытаются уклониться от уплаты налогов, требуя оплату наличными и не выдавая чеки. В случае отказа, сотрудники угрожают дополнительной платой за товар.

Октябрьский рынок был оценен в 3 балла на основе 94 отзывов. Жители Сибири недовольны его чистотой — они замечают тараканов по прилавкам. Пользователи также жалуются на высокие цены, грубость продавцов, мошенников возле банкоматов и ограниченный выбор товаров.

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Городская социальная продовольственная ярмарка на улице Петухова получила оценку 2,6 балла, основываясь на 111 отзывах жителей Новосибирска. Покупатели не довольны плохой вентиляцией в помещении и низким уровнем подготовки сотрудников. Также обращают внимание на случаи продажи просроченного мяса и испорченных молочных продуктов.

Хилокский рынок был оценен жителями города всего на 2,5 балла. По данным 28 отзывов, в павильонах видна грязь, пыль и нарушения санитарного порядка. Посетители указывают, что иностранные торговцы не уплачивают налоги за товары, которые продают на рынке.

Самым худшим рынком Новосибирска оказался Восточный базар, который получил оценку всего 1,9 балла. Согласно отзывам 14 посетителей, рынок закрывается на час раньше указанного времени вместе с парковкой. По данным одного из отзывов от 29 июля 2023 года, рынок превратили в некую забегаловку. Люди также сообщают, что с территории убрали хорошую и доступную аптеку, которая предлагала социальные лекарства. Некоторые посетители планируют подать коллективную жалобу в прокуратуру, пожарную инспекцию, санэпидемстанцию и Роспотребнадзор.

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