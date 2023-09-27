В борьбе за качество: мэрия намерена жёстко следить за выполнением контрактов

В 2023 году город Новосибирск переживает настоящий бум безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет. В мэрии зафиксировали рекордную сумму, превышающую 51 млрд рублей. Жители города могут ожидать больших изменений. Однако это не только амбициозные планы, но и большая ответственность для подрядчиков. Мэр Анатолий Локоть заявил, что теперь все исполнители должны строго соблюдать требования — спрос за это будет соответствующий.