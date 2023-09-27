atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Подрядчиков взяли на жесткий контроль

В борьбе за качество: мэрия намерена жёстко следить за выполнением контрактов

27 сентября 2023, 10:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Подрядчиков взяли на жесткий контроль
Мэрия Новосибирская взяла на жесткий контроль муниципальных подрядчиков. Теперь в отношении недобросовестных исполнителей будут предприниматься жесткие меры.

В 2023 году город Новосибирск переживает настоящий бум безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет. В мэрии зафиксировали рекордную сумму, превышающую 51 млрд рублей. Жители города могут ожидать больших изменений. Однако это не только амбициозные планы, но и большая ответственность для подрядчиков. Мэр Анатолий Локоть заявил, что теперь все исполнители должны строго соблюдать требования — спрос за это будет соответствующий.

Сегодня, 27 сентября, на сессии Совета депутатов глава города подчеркнул, что развитие города — вопрос первостепенной важности. Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, и для этого привлекается значительное финансирование. В этом году оно приносит значительные результаты — ремонт дорог, благоустройство улиц и парков, обновление тротуаров и мостов, а также масштабное обновление городских парков и скверов.

Немногое из того, что было сделано:

  • 3,333 млрд рублей направлены на ремонт 63 участков дорог;
  • отремонтированы важные развязки ОбьГЭСа: дамба и улица Софийская;
  • ведутся работы на Советском шоссе, Винаповском мосту, проспекте Дзержинского и на выезде из микрорайона Затон;
  • за 200 млн рублей обновлены 108 тротуаров;
  • отремонтированы 78 участков частного сектора на 150 млн рублей;
  • открытие и работа в нескольких парках (Парки «Арена», «Крылья Сибири», парк в пойме реки Каменка, Первомайский сквер и другие).

И это далеко не все — еще много работ впереди. Сейчас начался масштабный ремонт мостов и путепроводов, а также массовое благоустройство придомовых территорий.

Однако, среди этих благоприятных изменений также возникли и неприятности. Некоторые подрядные организации оказались недобросовестными и не соблюдали свои контрактные обязательства, задерживая или тормозя работу.

«Есть сегодня серьёзные вопросы к организации, которая занимается ремонтом Октябрьского моста. Также мы столкнулись с трудностями в начале реконструкции Первомайского сквера из-за того, что собственники признанных незаконными торговых объектов долгое время не соглашались сносить временные строения. Мы были вынуждены взять эту работу на себя. Кроме того, нам пытались помешать в реализации проекта по благоустройству территории между цирком и Нарымским сквером. Этот проект был одобрен на голосовании жителями Новосибирска, и мы продолжаем его реализацию», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города обратил внимание, что теперь муниципалитет готов предпринимать жёсткие меры в отношении нарушителей. Горожане могут быть уверены, что качество выполненных работ будет под строгим контролем, и недобросовестные подрядчики не останутся безнаказанными.

Читайте также:
Назначен новый начальник управления спорта мэрии Новосибирска — Константин КатионовВ мэрии Новосибирска закупят свыше 17 000 «сладких» наборов для пенсионеровМэр Новосибирска отверг возможность отделения Академгородка от города
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Благоустройство#Бюджет#Мэрия Новосибирска#Финансирование#Алина Гурицкая
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
Сегодня, 02:00
«Меня взломали»: мать продаваемого в Новосибирске ребенка выдвинула свою версию
Сегодня, 10:43
Где дали отопление 27 сентября в Новосибирске: районы, улицы и график подключения
Сегодня, 00:08
Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске
Сегодня, 02:55
Тараканы и мошенники: какой рынок оказался самым худшим в Новосибирске по версии 2ГИС
Сегодня, 01:34
Бесплатные прививки от коронавируса перестали делать в Новосибирске — почему?
Сегодня, 08:20