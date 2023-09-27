В борьбе за качество: мэрия намерена жёстко следить за выполнением контрактов

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В 2023 году город Новосибирск переживает настоящий бум безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет. В мэрии зафиксировали рекордную сумму, превышающую 51 млрд рублей. Жители города могут ожидать больших изменений. Однако это не только амбициозные планы, но и большая ответственность для подрядчиков. Мэр Анатолий Локоть заявил, что теперь все исполнители должны строго соблюдать требования — спрос за это будет соответствующий.
Сегодня, 27 сентября, на сессии Совета депутатов глава города подчеркнул, что развитие города — вопрос первостепенной важности. Новосибирск активно участвует в реализации федеральных и региональных проектов, и для этого привлекается значительное финансирование. В этом году оно приносит значительные результаты — ремонт дорог, благоустройство улиц и парков, обновление тротуаров и мостов, а также масштабное обновление городских парков и скверов.
Немногое из того, что было сделано:
И это далеко не все — еще много работ впереди. Сейчас начался масштабный ремонт мостов и путепроводов, а также массовое благоустройство придомовых территорий.
Однако, среди этих благоприятных изменений также возникли и неприятности. Некоторые подрядные организации оказались недобросовестными и не соблюдали свои контрактные обязательства, задерживая или тормозя работу.
«Есть сегодня серьёзные вопросы к организации, которая занимается ремонтом Октябрьского моста. Также мы столкнулись с трудностями в начале реконструкции Первомайского сквера из-за того, что собственники признанных незаконными торговых объектов долгое время не соглашались сносить временные строения. Мы были вынуждены взять эту работу на себя. Кроме того, нам пытались помешать в реализации проекта по благоустройству территории между цирком и Нарымским сквером. Этот проект был одобрен на голосовании жителями Новосибирска, и мы продолжаем его реализацию», — отметил мэр Анатолий Локоть.
Глава города обратил внимание, что теперь муниципалитет готов предпринимать жёсткие меры в отношении нарушителей. Горожане могут быть уверены, что качество выполненных работ будет под строгим контролем, и недобросовестные подрядчики не останутся безнаказанными.