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В Новосибирске начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?

В Новосибирске начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?

27 сентября 2023, 06:50
Фото: Midjourney
Осенний призыв в 2023 году начинается 1 октября. Разбираемся, по каким правилам будет проводиться кампания, кого будут призывать и когда начнут рассылать повестки жителям Новосибирска.

Сроки осеннего призыва на срочную службу в 2023 году

В сентябре один из самых актуальных вопросов для жителей Новосибирска, достигших призывного возраста, — когда начинается осенний призыв в 2023 году? В 2022 году сроки кампании изменились в связи с началом в России частичной мобилизации, однако новый осенний призыв, судя по всему, начнется и завершится в установленные сроки в октябре и в декабре — с 1 число и по 31 декабря. Это можно считать ответом на вопрос, какого числа начнется призыв.

Указ, которым объявляется начало осеннего призыва, президент России, как правило, подписывает в конце сентября. Таким образом, в скором времени можно будет точно узнать, когда именно начинается осенний призыв и когда он завершится.

Кто подпадает под осенний призыв в армию

Под осенний призыв в 2023 году подпадают жители Новосибирска, которые родились с 1996 по 2005 год. Граждане должны состоять на воинском учете, а также не должны числиться в запасе.

В рамках осеннего призыва повестки не получат те, кто имеет освобождение от службы или право на предоставление отсрочки.

Призывной возраст в 2023 году

В 2023 году кампания осеннего призыва охватит молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Однако уже в 2024 году на службу будут призывать до 30 лет, что следует из соответствующих изменений в законодательстве.

Летом 2023 года были внесены поправки в «Закон о воинской обязанности и военной службе», согласно которым призывной возраст повышается. В силу эти изменения вступают только с 2024 года. О том, как именно будет осуществляться призыв со следующего года, рассказал глава Комитета по делам обороны Государственной думы РФ Андрей Картаполов:

«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году — хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, — эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 лет, уже находятся в запасе».
Призывной возраст в 2023 годуПризывной возраст в 2023 году
Призывной возраст в 2023 году
Фото: Midjourney

Срок срочной службы в 2023 году

Немало вопросов вызывают и сроки прохождения службы в рамках осеннего призыва. И это неудивительно: после повышения призывного возраста начали распространяться слухи также и об увеличении периода службы. Многих интересовало, сколько будут служить срочники.

Впрочем, слухи оказались беспочвенными — срок службы не изменился, он по-прежнему составляет 12 месяцев. По крайней мере, это прописано в ст. 38 «Закона о воинской обязанности и военной службе», и эта статья изменений не претерпела.

Кто освобождается от призыва

Некоторые категории граждан в 2023 году могут получить освобождение от осеннего призыва. В первую очередь, это должно быть санкционировано медицинской комиссией — необходимо, чтобы призывника признали ограниченно годным к военной службе.

Освобождение от службы могут получить жители Новосибирска, отцы и братья которых погибли при выполнении воинских обязанностей или в результате увечий, полученных при выполнении таких обязанностей. Освобождаются от осеннего призыва в 2023 году обладатели ученых степеней, граждане, завершившие альтернативную службу или службу в армии другой страны.

Кому положена отсрочка от армии

Отсрочка — не то же самое, что освобождение от службы. По сути, это временное освобождение, то есть можно не подпасть под осенний призыв в 2023 году, но подпасть под весенний призыв в 2024 году.

Возможности для получения отсрочки есть у студентов вузов с государственной аккредитацией, которые обучаются очно, служащих Нацгвардии, которые работают в правоохранительных, таможенных и других структур.

Также отсрочку можно получить и в силу семейных обстоятельств. Так, она предоставляется многодетным отцам, мужчинам, которые воспитывают детей в одиночку, отцам детей-инвалидов. На отсрочку могут рассчитывать опекуны несовершеннолетних сестер и братьев, а также граждане, которые ухаживают за пожилыми родственниками. Все причины, дающие право на получение отсрочки от осеннего призыва, должны быть документально подтверждены.

Кому положена отсрочка от армииКому положена отсрочка от армии
Кому положена отсрочка от армии
Фото: Midjourney

Штрафы за неявку в военкомат

Если гражданин в рамках осеннего призыва в 2023 году получит повестку, по ней он будет обязан явиться в военкомат. Неявка квалифицируется как административное правонарушение и влечет за собой штраф — с 1 октября 2023 года его размер увеличился до 30 000 рублей.

Где будут служить срочники

Не менее актуальный вопрос — где будут проходить службу срочники, набранные в рамках осеннего призыва в 2023 году. Многие родственники потенциальных срочников переживают по поводу отправки в зону проведения специальной военной операции, однако власти заверяют, что ничего подобного не планируется. В частности, об этом заявлял Андрей Картаполов, а позднее — депутат ГД РФ Юрий Швыткин. По его словам, «ни один срочник не попадет в зону спецоперации».

#Новосибирск#Новосибирская область#Призыв#Осенний призыв#Срочная служба
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