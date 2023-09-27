В Новосибирске начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В сентябре один из самых актуальных вопросов для жителей Новосибирска, достигших призывного возраста, — когда начинается осенний призыв в 2023 году? В 2022 году сроки кампании изменились в связи с началом в России частичной мобилизации, однако новый осенний призыв, судя по всему, начнется и завершится в установленные сроки в октябре и в декабре — с 1 число и по 31 декабря. Это можно считать ответом на вопрос, какого числа начнется призыв.
Указ, которым объявляется начало осеннего призыва, президент России, как правило, подписывает в конце сентября. Таким образом, в скором времени можно будет точно узнать, когда именно начинается осенний призыв и когда он завершится.
Под осенний призыв в 2023 году подпадают жители Новосибирска, которые родились с 1996 по 2005 год. Граждане должны состоять на воинском учете, а также не должны числиться в запасе.
В рамках осеннего призыва повестки не получат те, кто имеет освобождение от службы или право на предоставление отсрочки.
В 2023 году кампания осеннего призыва охватит молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет. Однако уже в 2024 году на службу будут призывать до 30 лет, что следует из соответствующих изменений в законодательстве.
Летом 2023 года были внесены поправки в «Закон о воинской обязанности и военной службе», согласно которым призывной возраст повышается. В силу эти изменения вступают только с 2024 года. О том, как именно будет осуществляться призыв со следующего года, рассказал глава Комитета по делам обороны Государственной думы РФ Андрей Картаполов:
«Те граждане, которым исполнится 27 лет в 2023 году — хоть 31 декабря в 23 часа 59 минут, — эти граждане становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году. Те, кому сейчас исполнилось 28, 29 лет, уже находятся в запасе».
Немало вопросов вызывают и сроки прохождения службы в рамках осеннего призыва. И это неудивительно: после повышения призывного возраста начали распространяться слухи также и об увеличении периода службы. Многих интересовало, сколько будут служить срочники.
Впрочем, слухи оказались беспочвенными — срок службы не изменился, он по-прежнему составляет 12 месяцев. По крайней мере, это прописано в ст. 38 «Закона о воинской обязанности и военной службе», и эта статья изменений не претерпела.
Некоторые категории граждан в 2023 году могут получить освобождение от осеннего призыва. В первую очередь, это должно быть санкционировано медицинской комиссией — необходимо, чтобы призывника признали ограниченно годным к военной службе.
Освобождение от службы могут получить жители Новосибирска, отцы и братья которых погибли при выполнении воинских обязанностей или в результате увечий, полученных при выполнении таких обязанностей. Освобождаются от осеннего призыва в 2023 году обладатели ученых степеней, граждане, завершившие альтернативную службу или службу в армии другой страны.
Отсрочка — не то же самое, что освобождение от службы. По сути, это временное освобождение, то есть можно не подпасть под осенний призыв в 2023 году, но подпасть под весенний призыв в 2024 году.
Возможности для получения отсрочки есть у студентов вузов с государственной аккредитацией, которые обучаются очно, служащих Нацгвардии, которые работают в правоохранительных, таможенных и других структур.
Также отсрочку можно получить и в силу семейных обстоятельств. Так, она предоставляется многодетным отцам, мужчинам, которые воспитывают детей в одиночку, отцам детей-инвалидов. На отсрочку могут рассчитывать опекуны несовершеннолетних сестер и братьев, а также граждане, которые ухаживают за пожилыми родственниками. Все причины, дающие право на получение отсрочки от осеннего призыва, должны быть документально подтверждены.
Если гражданин в рамках осеннего призыва в 2023 году получит повестку, по ней он будет обязан явиться в военкомат. Неявка квалифицируется как административное правонарушение и влечет за собой штраф — с 1 октября 2023 года его размер увеличился до 30 000 рублей.
Не менее актуальный вопрос — где будут проходить службу срочники, набранные в рамках осеннего призыва в 2023 году. Многие родственники потенциальных срочников переживают по поводу отправки в зону проведения специальной военной операции, однако власти заверяют, что ничего подобного не планируется. В частности, об этом заявлял Андрей Картаполов, а позднее — депутат ГД РФ Юрий Швыткин. По его словам, «ни один срочник не попадет в зону спецоперации».