В Новосибирске начинается осенний призыв — 2023: есть ли новые правила?

В сентябре один из самых актуальных вопросов для жителей Новосибирска, достигших призывного возраста, — когда начинается осенний призыв в 2023 году? В 2022 году сроки кампании изменились в связи с началом в России частичной мобилизации, однако новый осенний призыв, судя по всему, начнется и завершится в установленные сроки в октябре и в декабре — с 1 число и по 31 декабря. Это можно считать ответом на вопрос, какого числа начнется призыв.