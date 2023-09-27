Вакцинация от гриппа набирает обороты — новосибирцы стали чаще прививаться

В настоящее время в Новосибирской области проводится вакцинация от гриппа, активность граждан высокая. Вакцины в наличии во всех государственных медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию взрослого и детского населения. «Сейчас вакцинируются активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Уже выполнено более 30% плана по вакцинации от гриппа. Пока эпидемиологическая ситуация стабильная, призываю граждан обращаться в пункты вакцинопрофилактики, особенно тем, чья профессия связана с общением с людьми», — отметила она.