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Published Сегодня, 08:54

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Новосибирцы активно вакцинируются в преддверии сезона гриппа и ОРВИ,

Вакцинация от гриппа набирает обороты — новосибирцы стали чаще прививаться

27 сентября 2023, 08:54
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Новосибирцы активно вакцинируются в преддверии сезона гриппа и ОРВИ,
В сентября в Новосибирской области резко возросло количество жителей, обратившихся в поликлиники с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ, при этом случаев гриппа не выявлено.

О том, как проходит эпидсезон и насколько система здравоохранения Новосибирской области готова к нему, подробно рассказала в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

«Сезонные респираторные заболевания происходят ежегодно. Обычно пик приходится на весенне-осенний период. В настоящее время эпидситуация по респираторным и вирусным заболеваниям в регионе стабильная. В течение сентября мы видим небольшое увеличение обращений с респираторными заболеваниями в амбулаторно-поликлиническую сеть, больше это касается детского населения. Грипп не зарегистрирован, по коронавирусу регистрируются единичные случаи в основном с легким течением заболевания», — рассказала Елена Аксенова.

Как напомнила заместитель министра, в поликлиниках региона действует разделение потоков пациентов с признаками и без признаков ОРВИ. В стационарах сохраняется рекомендательный масочный режим, он препятствует распространению заболеваний. Также на уровне стационаров сохраняется усиленный режим по снижению допуска родственников.

В случае заболевания — рекомендуется соблюдать режим, остаться дома и сократить контакты, общее правило для всех — иметь средства индивидуальной защиты при большом скоплении людей.

В настоящее время в Новосибирской области проводится вакцинация от гриппа, активность граждан высокая. Вакцины в наличии во всех государственных медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию взрослого и детского населения. «Сейчас вакцинируются активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Уже выполнено более 30% плана по вакцинации от гриппа. Пока эпидемиологическая ситуация стабильная, призываю граждан обращаться в пункты вакцинопрофилактики, особенно тем, чья профессия связана с общением с людьми», — отметила она.

На случай развития эпидситуации в регионе разработан план по развертыванию дополнительного коечного фонда в стационарах, по усилению колл-центров, особый акцент — на подключение дополнительных медработников к дистанционному мониторингу, определена маршрутизация ПЦР-тестирования, а также обеспечен неснижаемый запас экспресс-тестов.

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В течение сентября в Новосибирске растет заболеваемость ОРВИ.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Здоровье#Поликлиника#Ольга Храмушкина
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