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Бывший ведущий прогулялся по рынку

Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске

27 сентября 2023, 02:55
Фото: atas.info
Бывший ведущий прогулялся по рынку

Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен погулял по рынку в Новосибирске

Джон Уоррен, ведущий передачи «Поедем, поедим!», приехал в Новосибирск на неделю и принимает участие в мастер-классах магазинов, где общается с поварами и зрителями, раздает автографы и рассказывает истории.

В Новосибирск приехал известный телеведущий Джон Уоррен, который набрал популярность благодаря своей программе «Поедем, поедим!». Передача транслировалась на канале НТВ с 2012 по 2019 год, где Джон объездил многие города России.

С прошлого выходного он активно участвует в различных мастер-классах новосибирских магазинов, таких как «Бахетле», «Добрянка» и «Лаврушка». Информация о его участии была опубликована на страницах этих магазинов в социальной сети «ВКонтакте».

Он уже посетил «Добрянку» и провел мастер-классы в ТЦ «МЕГА» 17 сентября. Также он провел день в «Добрянке» на улице Бориса Богаткова и посетил ТРК «Эдем» в Академгородке 22 сентября. Во время мастер-классов Джон общался с поварами магазинов и зрителями, фотографировался, делал автографы и рассказывал интересные истории.

Накануне звезда НТВ встретился с журналистами на Центральном рынке, где они прошлись по магазинам и посидели на фуд-корте. В Новосибирск он приезжает не в первый раз.

Отметим, что Джон Уоррен родился в Соединенных Штатах Америки, однако уже в раннем детстве переехал в Великобританию вместе с родителями. В подростковом возрасте он начал изучать русский язык и в 1991 году, после распада «железного занавеса», решил отправиться в Россию без четкого плана о том, чем он будет там заниматься.

В 2012 году Джона пригласили на телеканал НТВ, где он стал ведущим программы «Поедим, поедим». В 2019 году он решил покинуть этот проект и приступить к новым задачам.

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#Общество#Новосибирск#Магазины#Эмилия Губарева#НТВ
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