Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске

Отметим, что Джон Уоррен родился в Соединенных Штатах Америки, однако уже в раннем детстве переехал в Великобританию вместе с родителями. В подростковом возрасте он начал изучать русский язык и в 1991 году, после распада «железного занавеса», решил отправиться в Россию без четкого плана о том, чем он будет там заниматься.