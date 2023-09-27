Ведущий программы «Поедем, поедим!» Джон Уоррен прогулялся по рынку в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Updated Сегодня, 02:57
В Новосибирск приехал известный телеведущий Джон Уоррен, который набрал популярность благодаря своей программе «Поедем, поедим!». Передача транслировалась на канале НТВ с 2012 по 2019 год, где Джон объездил многие города России.
С прошлого выходного он активно участвует в различных мастер-классах новосибирских магазинов, таких как «Бахетле», «Добрянка» и «Лаврушка». Информация о его участии была опубликована на страницах этих магазинов в социальной сети «ВКонтакте».
Он уже посетил «Добрянку» и провел мастер-классы в ТЦ «МЕГА» 17 сентября. Также он провел день в «Добрянке» на улице Бориса Богаткова и посетил ТРК «Эдем» в Академгородке 22 сентября. Во время мастер-классов Джон общался с поварами магазинов и зрителями, фотографировался, делал автографы и рассказывал интересные истории.
Накануне звезда НТВ встретился с журналистами на Центральном рынке, где они прошлись по магазинам и посидели на фуд-корте. В Новосибирск он приезжает не в первый раз.
Отметим, что Джон Уоррен родился в Соединенных Штатах Америки, однако уже в раннем детстве переехал в Великобританию вместе с родителями. В подростковом возрасте он начал изучать русский язык и в 1991 году, после распада «железного занавеса», решил отправиться в Россию без четкого плана о том, чем он будет там заниматься.
В 2012 году Джона пригласили на телеканал НТВ, где он стал ведущим программы «Поедим, поедим». В 2019 году он решил покинуть этот проект и приступить к новым задачам.