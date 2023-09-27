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Чиновник получил срок за рекордную взятку

Жена не помогла: в Новосибирске экс-замминистра ЖКХ Нормайкин сядет за 2 млн рублей

27 сентября 2023, 10:16
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Чиновник получил срок за рекордную взятку
В Новосибирске вынесли приговор экс-замминистру ЖКХ Владимиру Нормайкину. Он был признан виновным в крупном взяточничестве.
«Приговором Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 27.09.2023 Нормайкин В. признан виновным в совершении преступлений по п. в ч. 5 ст. 290 УК (4 эпизода) и по ч.6 ст. 290 УК РФ (1 эпизод). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ он оправдан в связи с неустановлением события преступления», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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Бывшему чиновнику запрещено занимать должности на госслужбе в течение десяти лет. При этом ему снизили сумму штрафа до 138 миллионов рублей с пятилетней рассрочкой, а отмывание денежных средств сочли недоказанным.

Владимир Нормайкин обвинялся в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Благодаря этому могли быть пролоббированы интересы коммерческой фирмы в программе «Чистая вода». Сам новосибирец утверждал, что якобы получил эту сумму на лечение больной раком жены.

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#Новосибирск#Суд#Взятка#Взяточничество#Александр Ляхов
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