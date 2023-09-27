Жена не помогла: в Новосибирске экс-замминистра ЖКХ Нормайкин сядет за 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
«Приговором Заельцовского районного суда г. Новосибирска от 27.09.2023 Нормайкин В. признан виновным в совершении преступлений по п. в ч. 5 ст. 290 УК (4 эпизода) и по ч.6 ст. 290 УК РФ (1 эпизод). Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ он оправдан в связи с неустановлением события преступления», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Бывшему чиновнику запрещено занимать должности на госслужбе в течение десяти лет. При этом ему снизили сумму штрафа до 138 миллионов рублей с пятилетней рассрочкой, а отмывание денежных средств сочли недоказанным.
Владимир Нормайкин обвинялся в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Благодаря этому могли быть пролоббированы интересы коммерческой фирмы в программе «Чистая вода». Сам новосибирец утверждал, что якобы получил эту сумму на лечение больной раком жены.