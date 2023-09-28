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Ребенок пострадал

10-летнего мальчика задавили на пешеходе в Новосибирске — подробности ДТП

28 сентября 2023, 06:56
Фото: ГИБДД по НСО
Ребенок пострадал

В Новосибирске водитель Toyota Pronard сбил на пешеходе 10-летнего мальчика

В Новосибирске водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика на улице Федосеева, в результате чего последний пострадал, сообщают в ГИБДД по НСО.

28 сентября в 11:35 на территории Октябрьского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, родившийся в 1986 году, управлял автомобилем «Тойота Пронард» и двигался по улице Красина с улицы Михаила Кулагина в сторону улицы Кошурникова.

Во время движения возле дома № 8 на улице Федосеева он совершил наезд на пешехода. Мальчик переходил проезжую часть слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, родившийся в 2013 году. Его с травмами доставили в лечебное учреждение. На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет обстоятельства этого случая.

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