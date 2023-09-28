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Педофил изнасиловал школьницу

Черногория выдала России педофила-насильника школьницы в Новосибирске

28 сентября 2023, 09:31
Фото: МВД России
Педофил изнасиловал школьницу
Черногория выдала России педофила, который совершил преступления в отношении 14-летней девочки из Новосибирска. Эту информацию сообщили в пресс-службе МВД России.

Новосибирец был экстрадирован из Черногории. В мае 2021 года он совершил несколько серьезных преступлений против школьницы. Предполагается, что он неоднократно нарушал ее половую неприкосновенность и причинял телесные повреждения.

Дабы избежать уголовного преследования, мужчина покинул страну. Однако его личность вскоре установили, и он был объявлен в международный розыск. В марте текущего года этого человека задержали в Черногории. Затем он был передан специалистам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России. Они доставят педофила в Москву.

По словам представителей Генпрокуратуры, мужчину доставят в Россию через Турцию. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, насильственных сексуальных действиях и причинении легкого вреда здоровью.

Видео: ГУ МВД России
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