Черногория выдала России педофила-насильника школьницы в Новосибирске

Дабы избежать уголовного преследования, мужчина покинул страну. Однако его личность вскоре установили, и он был объявлен в международный розыск. В марте текущего года этого человека задержали в Черногории. Затем он был передан специалистам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России. Они доставят педофила в Москву.