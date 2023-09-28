Эксперт: Польша не готова к военному столкновению с Россией

Эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Польша не готова к военному столкновению с Россией. Он отметил, что большая часть вооружений Польши была отправлена на Украину. Также было упомянуто, что около 3 тысяч польских военнослужащих погибли в российско-украинском конфликте.