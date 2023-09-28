Эксперт: Польша не готова к военному столкновению с Россией

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Евсеев в интервью RTVI предупредил о возможности конфликта между Москвой и Варшавой на украинской территории, если Польша введет свои войска без согласия России. В таком случае Россия будет иметь право нанести удары по военной инфраструктуре Польши.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса могут разместить свои войска на Украине, если блок не предоставит Киеву реальные гарантии безопасности. Он также отметил, что Польша уже активно помогает Украине и может предпринять еще более активные действия, включая размещение войск.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут контролировать Сувалкский коридор, который соединяет Беларусь с Калининградской областью и отрезает страны Балтии от их союзников по НАТО.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в июле сообщал, что «вагнеровцы» хотят попасть в Варшаву и Жешув. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский также заявил, что эти бойцы пытались проникнуть на польскую территорию. В ответ на это Польша сосредоточила 10 тысяч солдат у границы с Беларусью.