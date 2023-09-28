Гидрометцентр озвучил неблагоприятный прогноз на зиму в Сибири

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Зима 2023-24 по всей России ожидается нестабильной, с частыми скачкообразными изменениями характера погоды, сообщил в четверг, 28 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Самым холодным месяцем в Новосибирской области станет декабрь.
«В густонаселённых регионах Сибири температурный фон ниже нормы. Холодная погода ожидается в этих регионах, юг Волги — до юга Урала, юг западной Сибири, юг и центр Красноярского края, — описал Вильфанд первый месяц календарной зимы.
Январь в Сибири по температурным условиям в среднем ожидается в районе нормы, а февраль будет более теплым, чем обычно, добавил синоптик.
Ранее мы рассказывали о том, что октябре метеорологи прогнозируют затяжные снегопады в Новосибирске.