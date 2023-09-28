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Самыи холодным месяцем станет декабрь

Гидрометцентр озвучил неблагоприятный прогноз на зиму в Сибири

28 сентября 2023, 13:50
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Самыи холодным месяцем станет декабрь
Сибиряков ожидают резкие перемены погоды и температура воздуха ниже нормы

Зима 2023-24 по всей России ожидается нестабильной, с частыми скачкообразными изменениями характера погоды, сообщил в четверг, 28 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Самым холодным месяцем в Новосибирской области станет декабрь.

«В густонаселённых регионах Сибири температурный фон ниже нормы. Холодная погода ожидается в этих регионах, юг Волги — до юга Урала, юг западной Сибири, юг и центр Красноярского края, — описал Вильфанд первый месяц календарной зимы.

Январь в Сибири по температурным условиям в среднем ожидается в районе нормы, а февраль будет более теплым, чем обычно, добавил синоптик.

Ранее мы рассказывали о том, что октябре метеорологи прогнозируют затяжные снегопады в Новосибирске.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Зима
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