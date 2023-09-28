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Лютый декабрь 2023 ждет Новосибирск, судя на карте Гидрометцентра

Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск

28 сентября 2023, 14:40
Фото: Гидрометцентр России
Лютый декабрь 2023 ждет Новосибирск, судя на карте Гидрометцентра
Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз температурного режима в России на отопительный сезон (с октября 2023 по март 2024). Новосибирску обещан относительно теплый октябрь, а декабрь — на 60% холоднее нормы. Публикуем диаграммы температуры.

Вероятностный прогноз температурного режима в стране на отопительный сезон (с октября по март) Гидрометцентр России опубликовал на официальном сайте 28 сентября 2023.

Согласно оценкам метеорологов октябрь 2023 в Новосибирске и в Сибири ожидается теплее нормы. Вероятность такого развития событий высокая — 60%.

Вероятность теплого октября в Новосибирске достигает 60%Вероятность теплого октября в Новосибирске достигает 60%
Вероятность теплого октября в Новосибирске достигает 60%
Фото: Гидрометцентр России

Ноябрь в Новосибирске, судя по диаграмме Гидрометцентра будет, скорее всего, ниже нормы. Но холоднее всего будет в декабре. Вероятность ниже нормы — 60%. Еще на Камчатке вероятность холодов — такая же.

В январе потеплеет, и температура окажется выше привычных январских норм.

Февраль 2024 синоптики ожидают относительно теплым. На карте Новосибирск попадает в зону выше нормы, с вероятностью 60%, как и другие территории в юго-западных и центральных регионах Сибирского федерального округа.

В марте 2024 погода прогнозируется выше нормы, но незначительно.

В феврале 2024 потеплеетВ феврале 2024 потеплеет
В феврале 2024 потеплеет
Фото: Гидрометцентр России
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#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Отопительный сезон#Синоптики#Зима#Гидрометцентр
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