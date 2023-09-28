Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Вероятностный прогноз температурного режима в стране на отопительный сезон (с октября по март) Гидрометцентр России опубликовал на официальном сайте 28 сентября 2023.
Согласно оценкам метеорологов октябрь 2023 в Новосибирске и в Сибири ожидается теплее нормы. Вероятность такого развития событий высокая — 60%.
Ноябрь в Новосибирске, судя по диаграмме Гидрометцентра будет, скорее всего, ниже нормы. Но холоднее всего будет в декабре. Вероятность ниже нормы — 60%. Еще на Камчатке вероятность холодов — такая же.
В январе потеплеет, и температура окажется выше привычных январских норм.
Февраль 2024 синоптики ожидают относительно теплым. На карте Новосибирск попадает в зону выше нормы, с вероятностью 60%, как и другие территории в юго-западных и центральных регионах Сибирского федерального округа.
В марте 2024 погода прогнозируется выше нормы, но незначительно.