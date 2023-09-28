Глеба Поповцева лишили мандата депутата Заксобрания Новосибирской области

В четверг, 28 сентября, в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области, был лишен депутатских полномочий Глеб Поповцев. За такое решение проголосовали 59 депутатов, один был против, еще четверо человек не стали голосовать. Кроме того, Поповцев выведен из состава комитетов по бюджетной политике, а также комиссии по противодействию коррупции.