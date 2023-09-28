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Поповцев не первый депутат, который лишился мандата после приговора суда

Глеба Поповцева лишили мандата депутата Заксобрания Новосибирской области

28 сентября 2023, 05:29
Фото: atas.info
Поповцев не первый депутат, который лишился мандата после приговора суда
Депутаты сняли полномочия с осужденного за мошенничество регионального парламентария и исключили его из всех структур Заксобрания

В четверг, 28 сентября, в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области, был лишен депутатских полномочий Глеб Поповцев. За такое решение проголосовали 59 депутатов, один был против, еще четверо человек не стали голосовать. Кроме того, Поповцев выведен из состава комитетов по бюджетной политике, а также комиссии по противодействию коррупции.

В июне 2023 года Глеба Поповцева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Суд установил, что Поповцев, устроил на должность помощника депутата Заксобрания Новосибирской области человека, который фактически свои обязанности не выполнял. За время фиктивного трудоустройства на расчетный счет Поповцева было получено 844 694 рубля 58 копеек со счета Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее за мошенничество со средствами государственных субсидий были осуждены и лишены мандатов Александр Морозов и Валентин Сичкарев. У правоохранительных органов есть претензии и к другим представителям депутатского корпуса.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Депутат#Лишение полномочий
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