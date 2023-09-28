Граффити в честь 90-летия электросетей нарисовали в Новосибирской области

В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов отметил масштабность проекта и его успешное завершение. Он также выразил уверенность в том, что арт-объекты порадуют местных жителей и станут достойным украшением как Новосибирска, так и некоторых районных центров.