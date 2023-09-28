Граффити в честь 90-летия электросетей нарисовали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Совместная работа энергетиков и художников началась еще весной с разработки эскизов и выбора мест для будущих художественных объектов. В августе стартовал практический этап проекта: 6 населенных пунктов, 9 мест и 300 квадратных метров стрит-арта. Теперь на фасадах и ограждениях зданий АО «РЭС» красуются яркие муралы в 5 районах области: Барабинск, Чулым, Черепаново, Карасук и село Новый Тартас Венгеровского района.
Еще 4 граффити можно найти в Новосибирске: улицы Семьи Шамшиных, Якушева и Одоевского. Произведением искусства стал фасад энергообъекта на улице Железнодорожной. Заключительная церемония проекта состоялась там же, с участием руководителей компаний-участников и городской администрации.
В своем приветственном слове первый заместитель генерального директора технический директор АО «РЭС» Владимир Герасимов отметил масштабность проекта и его успешное завершение. Он также выразил уверенность в том, что арт-объекты порадуют местных жителей и станут достойным украшением как Новосибирска, так и некоторых районных центров.
«Уверен, получившиеся арт-объекты обязательно порадуют местных жителей и станут украшением не только Новосибирска, но и некоторых районных центров. Ну, а мы настолько вдохновились результатами этой творческой коллаборации, что с радостью готовы продолжить этот проект и в следующем году», — подытожил Владимир Ермагенович.
Со своей стороны, заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова подчеркнула:
«В этом году мы все отметили 130-летие Новосибирска и 90 лет из них город идет рука об руку с энергетиками. Эта прекрасная инициатива стала настоящим подарком к этому двойному юбилею — города и электросетей. Спасибо компании АО „РЭС“ за новые арт-объекты!».
Художественный куратор проекта от лица TAKNADO BÜRO Марина Яковлева отдельно поблагодарила энергокомпанию за возможность поучаствовать в таком масштабном проекте и творческий подход, который позволил воплотить замысел художников. Сюжеты творческих работ отличаются, но объединены одной концепцией.
«Мы создали образ доброго волшебника-великана, символизирующего РЭС, который уже 90 лет приносит свет и уют городу. Наша концепция базируется на игре с размерами, где огромный персонаж олицетворяет величие и значимость этой работы. Эти эскизы призваны показать, что РЭС — это не просто служба, это чарующая сила света и уюта, сопровождающая наш регион уже несколько поколений», — поделилась Марина Яковлева.
Спикеры поставили свои росписи на готовом граффити под символом 90-летия электрических сетей в качестве символического завершения проекта. Компания АО «РЭС» продолжает акции и мероприятия в честь 90-летия электросетей. Энергетики планируют провести на Михайловской набережной высадку памятной аллеи из нескольких десятков декоративных деревьев.
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