Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?

После номинанты рассказывали о своем городе, кто как мог — в простых рассказах, фильмах, танцах. Новосибирск представил себя через видеоролик с ключевыми локациями города. В это время актриса Ксения Алферова (до 16 лет жила в Новосибирске) лирично описывала облстолицу.