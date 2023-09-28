Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
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Updated Сегодня, 19:14
28 сентября в Москве назвали город, который станет Культурной столицей России в 2024 году. Новосибирск вошел в список финалистов, которые могли удостоиться этого звания, однако не приобрел почетный статус.
Отметим, что в момент подведения итогов, комиссия решила заочно назвать победителя и 2025 года. Однако Культурной столицей через год Новосибирск тоже не стал.
На торжественной церемонии Новосибирск представляла вице-мэр Анна Терешкова, хотя сам мэр Анатолий Локоть тоже присутствовал. Перед тем, как назвать столицу, финалисты презентовалисвои города. Сначала ведущие перечислили все, с чем у горожан якобы ассоциируется город.
«Это город для нового времени. Его научно-технологический комплекс является третьим по масштабам в России. Новосибирск — город авангарда, город, рожденный в быть впереди. Его энергия отражается в слове не „мечтать“, а „стремиться, достигать“, — рассказал ведущий о Новосибирске.
После номинанты рассказывали о своем городе, кто как мог — в простых рассказах, фильмах, танцах. Новосибирск представил себя через видеоролик с ключевыми локациями города. В это время актриса Ксения Алферова (до 16 лет жила в Новосибирске) лирично описывала облстолицу.
«Новосибирск — это город романтик, мечтатель, надежда. Большой, местами угловатый, но очень красивый. Скромный … Новосибирск рано начал ценить прекрасное… Новосибирск прекрасен не сам по себе, а своими людьми… Здесь просто приятно жить, встречаться, любить, бродить по широким проспектам».
После презентации на сцену вышел мэр Анатолий Локоть. Он без микрофона попытался представить актрису и сказать что-то еще. Однако его не было слышно. После пары предложений он быстро ушел со сцены.
Несмотря на все заслуги, Новосибирск не стал обладателем звания Культурной столицы. Его присвоили Нижнему Новгороду. Стоит отметить, что конкуренты зашли козырей — свою презентацию они начали с выступления Владимира Путина.
Культурной столицей 2025 года стал Грозный. Они отличились самым ярким выступлением — с национальными танцами, пением и ярким видео.
Напомним, в финальный этап конкурса прошли восемь городов: Нижний Новгород, Самара, Калининград. Томск, Чебоксары, Чита, Грозный. Предполагается, что проект «Культурная столица России» станет аналогом «Новогодней столицы». Благодаря этому, победитель города получит федеральное финансирование на творческие проекты и станет точкой притяжения для культурного туризма.
Напомним, статус Новогодней столицы Новосибирск получил в 2022–2023 году. Однако реализация проекта в полной мере не удалась: многие мероприятия отменили из-за настроений горожан после начала частичной мобилизации, также в праздничные дни запретили салют, а финансирование проекта сильно сократили.