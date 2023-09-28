Какие бары в Новосибирске принадлежат знаменитостям — Басте, Асти, Жукову и Депардье

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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За последние два месяца в Новосибирске появились два новых заведения, которые принадлежат известным российским артистам. 25 августа на улице Советской, 18, начал работу ресторан Frank, который открыл рэпер Баста. Ранее на его месте находился бар «Гевара». Здесь можно попробовать различные мясные блюда, особенностью заведения являются свиные и говяжьи ребра.
15 сентября певица Anna Asti открыла бар «Сплетни» на Красном проспекте, 50, в помещении бывшего Iriski bar. Управление этим заведением осуществляет та же команда, что владеет барами «Руки Вверх!» и Nebar. В течение дня «Сплетни» предлагает гастробар с возможностью посадки в ресторане, а ночью — pre-party бар с авторскими коктейлями.
Жители Новосибирска также могут побывать в баре «Руки Вверх!», который принадлежит Сергею Жукову, ресторане «Гудман», который открыт Александром Карелиным, и ресторане «Жерарня», принадлежащему Жерару Депардье, пишет «АиФ-Новосибирск».