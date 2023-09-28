Какие бары в Новосибирске принадлежат знаменитостям — Басте, Асти, Жукову и Депардье

За последние два месяца в Новосибирске появились два новых заведения, которые принадлежат известным российским артистам. 25 августа на улице Советской, 18, начал работу ресторан Frank, который открыл рэпер Баста. Ранее на его месте находился бар «Гевара». Здесь можно попробовать различные мясные блюда, особенностью заведения являются свиные и говяжьи ребра.