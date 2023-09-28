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ДТП произошло в Новосибирске

Катастрофа на улице Учительской: в Новосибирске грузовик столкнулся с автобусом № 39

28 сентября 2023, 01:40
Фото: 1MI
ДТП произошло в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием автобуса № 39 и грузовика

Грузовик и автобус №39 столкнулись в Новосибирске: на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.

Утром 28 сентября в Калининском районе Новосибирска произошло столкновение грузовика и автобуса № 39. Согласно информации НГС, авария произошла на пересечении улицы Учительской и Народной.

Из-за ДТП две полосы правой стороны были перекрыты. Кабина автобуса получила серьезные повреждения, на месте происшествия работают медики скорой помощи. Предварительной информации о пострадавших нет.

В результате аварии образовалась большая пробка, которая распространяется от пересечения улицы Учительской с Авиастроителей до перекрестка с Народной. Также заметные заторы можно наблюдать на улице Богдана Хмельницкого.

Изменение маршрута автобуса № 29 объяснил мэр Новосибирска
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Полиция#Автобус#Пробка#Эмилия Губарева#Грузовик
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