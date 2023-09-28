Катастрофа на улице Учительской: в Новосибирске грузовик столкнулся с автобусом № 39

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Утром 28 сентября в Калининском районе Новосибирска произошло столкновение грузовика и автобуса № 39. Согласно информации НГС, авария произошла на пересечении улицы Учительской и Народной.
Из-за ДТП две полосы правой стороны были перекрыты. Кабина автобуса получила серьезные повреждения, на месте происшествия работают медики скорой помощи. Предварительной информации о пострадавших нет.
В результате аварии образовалась большая пробка, которая распространяется от пересечения улицы Учительской с Авиастроителей до перекрестка с Народной. Также заметные заторы можно наблюдать на улице Богдана Хмельницкого.