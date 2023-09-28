Министром транспорта Новосибирской области назначен Анатолий Костылевский

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Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В четверг, 28 сентября, депутаты Законодательного собрания одобрили предложение губернатора Андрея Травникова назначить на должность министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатоля Костылевского. Это пост Костылевский занимал с 2017 года
Анатолий Костылевский начинал карьеру мастером филиала ОАО «Новосибиркавтодор» в Ордынском районе. Позже переехал в Воронежскую область, где занимал пост заместителя директора Воронежского филиала по эксплуатации и безопасности дорожного движения компании «Российские автомобильные дороги». В сентябре 2013 вернулся в Новосибирскую область и занял должность заместителя главы регионального Минтранса. В мае 2015 уходит из министерства на пост замначальника ФКУ «Сибуправтодор», а в апреле 2017 возвращается в региональное правительство в качестве министра.
Губернатор Травников не раз критиковал Минтранс на несоблюдение сроков дорожного ремонта. Новосибирская область находится в десятке худших регионов по безопасности дорожного движения. Большая доля ДТП происходит по причине нарушений дорожного покрытия и плохих дорожных условий.
Недавно дорожная отрасль Новосибирской области оказалась в центре громкого коррупционного скандала. В конце декабря было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы ТУАД Михаила Чуманова, экс-заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого в рамках этого уголовного дела о коррупции задержали в марте 2021-го.
Правительство Новосибирской области в полном составе ушло в отставку сразу после губернаторских выборов 8–10 сентября 2023, на которых снова победил действующий глава региона Андрей Травников. Уже на следующий день после выборов Андрей Травников дал понять министрам, что состав его команды не претерпит существенных изменений.