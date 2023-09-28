Министром транспорта Новосибирской области назначен Анатолий Костылевский

Анатолий Костылевский начинал карьеру мастером филиала ОАО «Новосибиркавтодор» в Ордынском районе. Позже переехал в Воронежскую область, где занимал пост заместителя директора Воронежского филиала по эксплуатации и безопасности дорожного движения компании «Российские автомобильные дороги». В сентябре 2013 вернулся в Новосибирскую область и занял должность заместителя главы регионального Минтранса. В мае 2015 уходит из министерства на пост замначальника ФКУ «Сибуправтодор», а в апреле 2017 возвращается в региональное правительство в качестве министра.