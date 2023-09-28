Мёртвую рыбу нашли на пляже Академгородка в Новосибирске — что говорит Минприроды

Posted Сегодня, 01:10
Published Сегодня, 01:10
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В Академгородке, части Новосибирска, один местный житель обнаружил группу мертвых рыб на пляже. Больше деталей о причинах их смерти неизвестно. Сибиряк сделал фотографии и передал их журналистам.
Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии отправили запрос в Росрыболовство и Росприроднадзор для получения информации по этому случаю, пишет НГС.
Представители Росприроднадзора сказали, что они не имеют информации о произошедшем, но они готовы принять заявку и предпринять соответствующие меры, если это требуется для решения проблемы.