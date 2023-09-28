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Деревья здесь растут около 30 лет

На Красном проспекте начинают рубить деревья — зачем это делают?

28 сентября 2023, 05:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Деревья здесь растут около 30 лет

На Красном проспекте в Новосибирской начали избавляться от деревьев

Со следующей недели на Красном проспекте начнут избавляться от молодых деревьев. Их обещают заменить на другие, более устойчивые к морозам и сухости саженцы. Но все же: насколько действительно обосновано такое решение?

В сквере посреди проезжей части на Красном проспекте долгое время растут березы — деревья молоды, с совсем тонкими стволами. Не так давно в мэрии решили от них избавиться, что вызвало немало возмущений у местных жителей. Зачем? Кажется, деревья и выглядят прилично, и не несут никакого вреда. Однако свои нюансы есть.

Снос берез начнут с 1 октября. Их заменят на другие деревья — клен Гиннала. Также высадят живую изгородь из ивы ломкой. Дело в том, что нынешние растения не выполняют свою функцию — не формируют зеленый каркас города. Подробнее об этом сегодня, 28 сентября, рассказали представители горадминистрации.

«Понимаем, что горожане, привыкшие к березам, будут относиться к этому решению с опаской. Но есть угроза жизни и здоровья людей, угроза аварийной ситуации, потому что березы могут в любой момент упасть на проезжую часть, ветки могут сломаться. Когда происходит шторм, сильный ветер, угроза увеличивается», — объяснила замначальника по благоустройству общественных пространств мэрии Мария Смирнова.
Березы заменят на клен ГинналаБерезы заменят на клен Гиннала
Березы заменят на клен Гиннала
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Она пояснила, что по длине всего Красного проспекта планируют постепенную замену старых деревьев. К работам приступают с начала улицы — на участке от дома №1 до дома №10. Не так давно здесь отреставрировали стелу Героям Великой Отечественной войны. Уже в этом году выкорчуют старые и посадят новые деревья.

Отметим, что высаженным березам около 30 лет, что для дерева не так много. Однако они уже пришли в негодность: растения гниют и сохнут. Дело в их расположении. На их состояние влияют несколько факторов.

  • Нахождение в центре дорожного полотна. Из-за этого березы не получают достаточное количество влаги;
  • Сильные ветры — так образуется подобие аэродинамической трубы, деревья быстро замерзают;
  • Дорожные реагенты. Березы очень невосприимчивы к солям.
Деревья гниют изнутриДеревья гниют изнутри
Деревья гниют изнутри
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
«Когда мы проводили дендрологическое обследование, мы обнаружили достаточно существенную закономерность — практически все березы в пределах Красного проспекта находятся в состоянии сухости, — объяснила начальник отдела сопровождения проектов благоустройств МАУ „Горзеленхоз“ Светлана Гижицкая. — Если мы посмотрим на ветки, мы увидим, что они суховершинные, достаточно большое количество веток сухих. Побеги засыхают, и только когда начинается сезон дождей, они начинают отрастать. Это декоративный момент. Второй момент: в связи с тем, что сухие ветки обрезают, на стволах остаются отверстия, и древесина начинает гнить. Все это чревато падением берез. Налицо — такое несоответствие, вроде, березы молодые, но они уже обладают структурными признаками аварийности».

Светлана Гижицкая объяснила, что теперь в «Горзеленхозе» выбирали морозостойкие, сухостойкие деревья, проверенные на других зеленых территориях. Клен Гиннала уже много лет растет, например, в Первомайском сквере.

Ожидается, что постепенно березы на Красном проспекте сменят именно эти деревья. Так, город будет более цветущим весной, зеленым — в летнее время и желто-красным — осенью.

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#Общество#Новосибирск#Озеленение#Снос#Деревья#Горзеленхоз#Вырубка#Алина Гурицкая#Светлана Гижицкая#Мария Смирнова
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