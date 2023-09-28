На Красном проспекте начинают рубить деревья — зачем это делают?

В сквере посреди проезжей части на Красном проспекте долгое время растут березы — деревья молоды, с совсем тонкими стволами. Не так давно в мэрии решили от них избавиться, что вызвало немало возмущений у местных жителей. Зачем? Кажется, деревья и выглядят прилично, и не несут никакого вреда. Однако свои нюансы есть.