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Есть пострадавшие

Названы подробности ДТП с автобусом № 39 и КАМАЗом в Новосибирске — есть пострадавшие

28 сентября 2023, 02:04
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

В Новосибирске в ГИБДД назвали подробности ДТП с КАМАЗом и автобусом № 39

В Новосибирске КАМАЗ врезался в пассажирский автобус № 39: есть пострадавшие. Подробности сообщают в ГИБДД по НСО.

28 сентября в 6 часов 50 минут на территории Калининского района произошло столкновение двух транспортных средств. Авария случилась по адресу: улица Учительская, дом 24.

Водитель, мужчина родившийся в 1984 году, управлял автомобилем «Камаз» и двигался задним ходом. Он столкнулся с автобусом маршрута 39.

В результате ДТП пострадала женщина пассажир автобуса, ее год рождения — 1976. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Характер полученных травм уточняется.

На месте происшествия работает полицейский патруль ДПС. В данный момент проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Катастрофа на улице Учительской: в Новосибирске грузовик столкнулся с автобусом № 39
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#Новосибирск#ДТП#Авария#Автобус#Эмилия Губарева
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