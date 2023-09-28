Названы подробности ДТП с автобусом № 39 и КАМАЗом в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
28 сентября в 6 часов 50 минут на территории Калининского района произошло столкновение двух транспортных средств. Авария случилась по адресу: улица Учительская, дом 24.
Водитель, мужчина родившийся в 1984 году, управлял автомобилем «Камаз» и двигался задним ходом. Он столкнулся с автобусом маршрута 39.
В результате ДТП пострадала женщина пассажир автобуса, ее год рождения — 1976. Ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Характер полученных травм уточняется.
На месте происшествия работает полицейский патруль ДПС. В данный момент проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.