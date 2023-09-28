О судьбе исторических зданий Алтайской ЖД рассказали в мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска опровергли слухи возможном строительстве на месте ветхих сооружений в Октябрьском районе, входящих в исторический комплекс застройки Алтайской железной дороги. Как сообщили редакции Atas.info в городском управлении архитектуры и градостроительства, здания по ул. Якушева, 142 и ул. Якушева, 144 расположены в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, утвержденного постановлением мэрии Новосибирска от 13.07.2022 № 2382, в зоне планируемого размещения застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.