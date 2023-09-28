О судьбе исторических зданий Алтайской ЖД рассказали в мэрии Новосибирска

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Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В мэрии Новосибирска опровергли слухи возможном строительстве на месте ветхих сооружений в Октябрьском районе, входящих в исторический комплекс застройки Алтайской железной дороги. Как сообщили редакции Atas.info в городском управлении архитектуры и градостроительства, здания по ул. Якушева, 142 и ул. Якушева, 144 расположены в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, утвержденного постановлением мэрии Новосибирска от 13.07.2022 № 2382, в зоне планируемого размещения застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов.
«Разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на земельных участках по ул. Якушева, 21, 142, 144 мэрией города Новосибирска не выдавались», — говорится в ответе ведомства на редакционный запрос.
В пресс-центре муниципалитета добавили, что здания находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района. Власти рассматривают возможность восстановления домов за счет передачи в аренду инвесторам. Однако на текущий момент бизнесменов, желающих вкладываться в реконструкцию памятников, нет.
Комплекс зданий Алтайской железной дороги включает в себя четыре одноэтажных кирпичных дома, где ранее жили семьи железнодорожников — на Якушева, 142, 144, 148 и на улице Декабристов, 84, здание вокзала «Новосибирск-Южный», пакгауз и административное здание на Декабристов, 88а, и водонапорную башню на Коммунстроевской, 27. Сооружения были построены в период с 1912 по 1915 годы.
Статус объекта культурного наследия регионального значения весь комплекс получил весной 2023 года.
Годом ранее здания по Якушева 142 и 144 пострадали от пожара. К тому времени они уже были расселены и переведены в категорию нежилых строений.