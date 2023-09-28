Осень — не время болеть! Где вовремя поставят правильный диагноз и назначат лечение

Осенне-зимний период в Новосибирске — время острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые часто протекают в легкой форме и не представляют значительной угрозы для здоровья. Многие не обращаются к врачу, но отсутствие лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Реклама. ООО «ИНВИТРО — ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОММУНИКАЦИИ», ИНН 7722712754 erid: LjN8KMpRo В некоторых случаях (например, у пожилых людей и/или при наличии хронических заболеваний) возбудители ОРВИ могут стать причиной болезни с тяжелым течением и вызвать серьезные осложнения (синусит, тонзиллит, гайморит, бронхит, пневмония и пр.). Снизить риск тяжелого течения заболевания можно при помощи своевременной диагностики и лечения. Что о необходимо знать об ОРВИ? Обычно, острые респираторные инфекции сопровождаются воспалением слизистой оболочки дыхательных путей и интоксикацией всего организма. Основные возбудители ОРВИ — вирусы гриппа А и В, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирусы, риновирусы, бокавирус и коронавирусы. В группу риска тяжелого течения ОРВИ входят дети до двух лет, дети и взрослые с ослабленной иммунной системой, пожилые люди (старше 65 лет) и беременные. Во время и после ОРВИ могут обостряться хронические болезни: сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, заболевания органов дыхания и т. д. Основные симптомы острых респираторных инфекций: общая слабость;

насморк;

кашель;

боль в горле;

повышение температуры тела и т. д. Важные различия симптомов заболеваний: Грипп, как правило, начинается с внезапного подъема температуры до 39-40°С, сильного озноба, отмечаются выраженные мышечные и головные боли. Высокая температура может держаться 3-4 суток и сопровождаться бессонницей. Нередко грипп протекает тяжело и вызывает осложнения: бронхит, пневмонию, отит и пр. Риновирусная инфекция поражает слизистую оболочку носа и носоглотки, что проявляется заложенностью носа и обильными слизистыми выделениями. COVID-19 характеризует повышение температуры, сухой кашель (либо кашель с небольшим количеством мокроты), одышка, миалгия, утомление, ощущение заложенности в грудной клетке. На раннем этапе возможно расстройство пищеварительной системы (тошнота, рвота, диарея). При возникновении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после сбора анамнеза и осмотра назначит необходимые обследования и лечение. Правильная диагностика — залог эффективного лечения Существуют противовирусные лекарства, которые направленно воздействуют на определенных возбудителей инфекции. Определение конкретного патогена с помощью лабораторных исследований поможет врачу подобрать эффективное лечение. Для этого компания ИНВИТРО до 30 ноября предлагает выполнить комплекс тестов для выявления наиболее распространенных возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 со скидкой 20%. Какие показатели проверят? Во-первых, определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки. Во-вторых, Вирус гриппа А/B, качественное определение РНК (Influenza virus A/B, quality, RNA). Врачи в медицинских офисах ИНВИТРО помогут расшифровать результаты исследования, ответят на вопросы, а также расскажут о методах профилактики и лечения.