Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года

Начиная с ноября 2023 года, в Новосибирске и по всей стране ожидается резкий рост количества пенсионеров, которые окажутся в состоянии банкротства, сообщает директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева в беседе с BFM-Новосибирск. Причиной для этого станут значительные изменения в законодательстве о несостоятельности, которое вступит в силу с 3 ноября 2023 года.