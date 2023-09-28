Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 04:50
Начиная с ноября 2023 года, в Новосибирске и по всей стране ожидается резкий рост количества пенсионеров, которые окажутся в состоянии банкротства, сообщает директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева в беседе с BFM-Новосибирск. Причиной для этого станут значительные изменения в законодательстве о несостоятельности, которое вступит в силу с 3 ноября 2023 года.
Эти изменения затронут как судебную, так и внесудебную системы банкротства. В частности, гражданин сможет стать банкротом без участия суда, если его общие доходы составляют от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.
В настоящее время минимальная сумма для внесудебного банкротства составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 500 тысяч.