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В ближайшие два года более чем в 10 раз увеличится число банкротов среди пенсионеров

Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года

28 сентября 2023, 03:20
Фото: 1MI
В ближайшие два года более чем в 10 раз увеличится число банкротов среди пенсионеров
В Новосибирске и по всей России пенсионеры столкнутся с массовыми банкротствами из-за изменений в законе.

Начиная с ноября 2023 года, в Новосибирске и по всей стране ожидается резкий рост количества пенсионеров, которые окажутся в состоянии банкротства, сообщает директор федеральной юридической компании «Стопдолг» Елена Зайцева в беседе с BFM-Новосибирск. Причиной для этого станут значительные изменения в законодательстве о несостоятельности, которое вступит в силу с 3 ноября 2023 года.

Эти изменения затронут как судебную, так и внесудебную системы банкротства. В частности, гражданин сможет стать банкротом без участия суда, если его общие доходы составляют от 25 тысяч до 1 миллиона рублей.

В настоящее время минимальная сумма для внесудебного банкротства составляет 50 тысяч рублей, а максимальная — 500 тысяч.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Банкротство#Доходы#Пенсионеры#Закон#Эмилия Губарева
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