Погибшего на СВО бойца Евгения Ткаченко похоронят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
В Венгеровском районе 29 сентября 2023 года состоится прощание с Ткаченко Евгением Николаевичем, родившимся 29 ноября 1977 года и погибшим 17 сентября 2023 года.
Он был участником специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. Об этом сообщили в местной администрации.
Прощание с Евгением будет проводиться по адресу: село Петропавловка 1-я, улица Центральная. Отпевание состоится с 12:30 до 13:15, а начало траурного митинга запланировано на 13:30.