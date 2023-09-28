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Мужчина погиб на СВО

Погибшего на СВО бойца Евгения Ткаченко похоронят в Новосибирской области

28 сентября 2023, 08:47
Фото: Администрация Венгеровского района/1MI
Мужчина погиб на СВО

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Евгением Ткаченко

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Ткаченко Евгением, участником специальной военной операции

В Венгеровском районе 29 сентября 2023 года состоится прощание с Ткаченко Евгением Николаевичем, родившимся 29 ноября 1977 года и погибшим 17 сентября 2023 года.

Он был участником специальной военной операции на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины. Об этом сообщили в местной администрации.

Прощание с Евгением будет проводиться по адресу: село Петропавловка 1-я, улица Центральная. Отпевание состоится с 12:30 до 13:15, а начало траурного митинга запланировано на 13:30.

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах
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