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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Снег будет сыпать неделю

Снегопад будет сыпать в Новосибирске неделю в октябре

28 сентября 2023, 06:43
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Снег будет сыпать неделю

В Новосибирске в октябре ожидается шестидневный снегопад и до -2 градусов

В октябре в Новосибирске ожидается шестидневный снегопад, а также колебания температуры от -2 до +16 градусов.

В октябре в Новосибирске ожидается продолжительный снегопад. Прогнозы погодных сервисов говорят, что дневные температуры будут колебаться от -2 до +16 ℃. Самый теплый день будет 6 октября. Ночью температура может достигать -6 ℃. Жители города почувствуют приближение зимы.

Согласно прогнозам World Weather, весь месяц ожидается плюсовая температура. Первая неделя будет солнечной, за исключением ночи 27 октября, когда ожидается -2 ℃.

По данным портала Gismeteo, жителей предупреждают о снегопаде с 19 по 24 октября. Первый снег выпадет уже 15 октября. Первая часть месяца будет необычно теплой, с температурой до +19 ℃. Но с 18 числа ожидается холодная погода с минусовыми температурами.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Эмилия Губарева#Снегопад
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