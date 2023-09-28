Снегопад будет сыпать в Новосибирске неделю в октябре

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В октябре в Новосибирске ожидается продолжительный снегопад. Прогнозы погодных сервисов говорят, что дневные температуры будут колебаться от -2 до +16 ℃. Самый теплый день будет 6 октября. Ночью температура может достигать -6 ℃. Жители города почувствуют приближение зимы.
Согласно прогнозам World Weather, весь месяц ожидается плюсовая температура. Первая неделя будет солнечной, за исключением ночи 27 октября, когда ожидается -2 ℃.
По данным портала Gismeteo, жителей предупреждают о снегопаде с 19 по 24 октября. Первый снег выпадет уже 15 октября. Первая часть месяца будет необычно теплой, с температурой до +19 ℃. Но с 18 числа ожидается холодная погода с минусовыми температурами.