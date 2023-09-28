Снегопад будет сыпать в Новосибирске неделю в октябре

По данным портала Gismeteo, жителей предупреждают о снегопаде с 19 по 24 октября. Первый снег выпадет уже 15 октября. Первая часть месяца будет необычно теплой, с температурой до +19 ℃. Но с 18 числа ожидается холодная погода с минусовыми температурами.