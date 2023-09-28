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Музыканту было 77

В Новосибирске умер экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров

28 сентября 2023, 08:34
Фото: Министерство культуры НСО
Музыканту было 77

Заслуженный работник культуры РФ Валерий Захаров скончался в Новосибирске

В Новосибирске скончался экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров. Он был заслуженным работником культуры РФ и оставил значительное музыкальное наследие, написав более 25 произведений и получив звание заслуженного работника культуры.

Валерий Захаров был заслуженным работником культуры РФ и в течение более двадцати лет возглавлял ансамбль песни и танца «Чалдоны».

Он посвятил всю свою жизнь культуре, начав работать концертмейстером в шестнадцать лет. Затем он поступил и успешно окончил Московский государственный институт культуры. Захаров также возглавлял народный ансамбль песни и танца «Ваталинка».

Музыкант оставил значительное музыкальное наследие: он написал более 25 произведений и создал свыше 100 аранжировок для оркестра, вокала и балета. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Работнику культуры было 77 лет. Дополнительная информация о дате и времени прощания с Валерием Захаровым пока неизвестна.

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