В Новосибирске умер экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Валерий Захаров был заслуженным работником культуры РФ и в течение более двадцати лет возглавлял ансамбль песни и танца «Чалдоны».
Он посвятил всю свою жизнь культуре, начав работать концертмейстером в шестнадцать лет. Затем он поступил и успешно окончил Московский государственный институт культуры. Захаров также возглавлял народный ансамбль песни и танца «Ваталинка».
Музыкант оставил значительное музыкальное наследие: он написал более 25 произведений и создал свыше 100 аранжировок для оркестра, вокала и балета. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Работнику культуры было 77 лет. Дополнительная информация о дате и времени прощания с Валерием Захаровым пока неизвестна.