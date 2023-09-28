В топ-10 комфортных городов для развития бизнеса вошел Новосибирск

Журнал Forbes впервые за последние 10 лет составил этот рейтинг, оценивая города по шести критериям: персонал, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес, доходы и уровень жизни. В списке не были учтены Москва и Санкт-Петербург, так как они являются финансовыми центрами притяжения. Города Подмосковья были выделены в отдельный рейтинг.