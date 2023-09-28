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Рейтинг составил бизнес-журнал Forbes

В топ-10 комфортных городов для развития бизнеса вошел Новосибирск

28 сентября 2023, 18:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Рейтинг составил бизнес-журнал Forbes
Новосибирск занял девятое место в рейтинге городов, в которых комфортно развивать бизнес. Топ-10 подготовил бизнес-журнал Forbes.

Журнал Forbes впервые за последние 10 лет составил этот рейтинг, оценивая города по шести критериям: персонал, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес, доходы и уровень жизни. В списке не были учтены Москва и Санкт-Петербург, так как они являются финансовыми центрами притяжения. Города Подмосковья были выделены в отдельный рейтинг.

Новосибирск занял девятое место в рейтинге, получив 56 баллов. Эксперты отметили, что наш город является крупнейшим научным центром в России. Например, в наукограде Кольцово ведутся работы по строительству Сибирского кольцевого источника фотонов. Здесь также функционируют более 30 исследовательских организаций и образовательных учреждений.

Рейтинг также указывает, что средняя зарплата в Новосибирске составляет 69 759 рублей, а доходы бюджета — 67,3 миллиарда рублей.

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#Бизнес#Экономика#Общество#Новосибирск#Деньги#Финансы#Алина Гурицкая
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