Юрий Петухов утвержден первым заместителем губернатора Новосибирской области

Назначение Юрия Петухова на пост первого заместителя губернатора было ожидаемо. Недавно, в июле, под его курирование были переданы призывная комиссия и министерство культуры, также в его компетенции такая важная сфера, как взаимодействие с федеральными органами власти. Согласование его кандидатуры депутатским корпусом не вызывало сомнений.