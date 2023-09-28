Юрий Петухов утвержден первым заместителем губернатора Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:37
Правительство Новосибирской области в полном составе ушло в отставку сразу после губернаторских выборов 8–10 сентября 2023, на которых снова победил действующий глава региона Андрей Травников. Уже на следующий день после выборов Андрей Травников дал понять министрам, что состав его команды не претерпит существенных изменений.
Назначение Юрия Петухова на пост первого заместителя губернатора было ожидаемо. Недавно, в июле, под его курирование были переданы призывная комиссия и министерство культуры, также в его компетенции такая важная сфера, как взаимодействие с федеральными органами власти. Согласование его кандидатуры депутатским корпусом не вызывало сомнений.
Голосование депутатов было фактически единогласным. 63 голоса — «за», при одном не голосовавшем. Такие цифры показало электронное табло в зале сессии.
55-летний Юрий Петухов родился в городе Черемхово Иркутской области. После службы в армии начал карьеру в Новосибирске юридическим консультантом в банковской сфере. Преподавал в юридическом институте. В 2002–2011 годах возглавлял избирком города Новосибирска. 2011-2015 возглавлял избирательную комиссию Новосибирской области. С октября 2015 уже восемь лет занимает пост первого заместителя губернатора Новосибирской области. Сначала при губернаторе Владимире Городецком, а с 2017 года при губернаторе Андрее Травникове.
В соответствии с декларацией о доходах за 2021 год Юрий Петухов заработал 6 270 485 рублей. В его собственности была квартира площадью 55,6 кв. м, а также два объекта недвижимости (118,4 и 140,6 кв. м.) в общем владении с супругой и несовершеннолетними детьми.
За вклад в развитие избирательной системы Юрий Петухов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.