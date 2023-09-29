14-летняя девочка в Новосибирске призналась, что ее насиловал отец

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Updated Сегодня, 01:29
Долгие годы девочка скрывала эту информацию, но, в конечном счете, вынуждена была признаться. Психолог Дана Спирина поделилась этим случаем на одном из мероприятий проекта «Насилия нет» в центре «Жемчужина» 28 сентября.
Согласно словам девочки, насильник — ее биологический отец. Она открыто обратилась к психологам и сообщила о происшествии. Специалисты обсудили это с учителями и опекуном. Девочке была предоставлена психологическая помощь, а также направлено обращение в Следственный комитет.
По словам психолога, отец девочки живет отдельно от нее и ее матери. Следователи уже провели допрос подростка и продолжают разбирательство для выяснения всех подробностей произошедшего.
Семья находилась под сопровождением проекта «Насилия нет» в течение длительного времени, но о случившемся изнасиловании стало известно лишь в августе 2023 года, пишет «МК в Новосибирске».