14-летняя девочка в Новосибирске призналась, что ее насиловал отец

Согласно словам девочки, насильник — ее биологический отец. Она открыто обратилась к психологам и сообщила о происшествии. Специалисты обсудили это с учителями и опекуном. Девочке была предоставлена психологическая помощь, а также направлено обращение в Следственный комитет.