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Отец изнасиловал ребенка

14-летняя девочка в Новосибирске призналась, что ее насиловал отец

29 сентября 2023, 01:27
Фото: Midjourney
Отец изнасиловал ребенка

В Новосибирске 14-летняя девочка призналась, что ее в детстве изнасиловал отец

В августе текущего года в Новосибирске 14-летняя девочка рассказала, что ее отец совершил против нее изнасилование. Это произошло, когда она была маленькой.

Долгие годы девочка скрывала эту информацию, но, в конечном счете, вынуждена была признаться. Психолог Дана Спирина поделилась этим случаем на одном из мероприятий проекта «Насилия нет» в центре «Жемчужина» 28 сентября.

Согласно словам девочки, насильник — ее биологический отец. Она открыто обратилась к психологам и сообщила о происшествии. Специалисты обсудили это с учителями и опекуном. Девочке была предоставлена психологическая помощь, а также направлено обращение в Следственный комитет.

По словам психолога, отец девочки живет отдельно от нее и ее матери. Следователи уже провели допрос подростка и продолжают разбирательство для выяснения всех подробностей произошедшего.

Семья находилась под сопровождением проекта «Насилия нет» в течение длительного времени, но о случившемся изнасиловании стало известно лишь в августе 2023 года, пишет «МК в Новосибирске».

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