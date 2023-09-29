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Актер из Новосибирска снялся в комедии

Актер из Новосибирска снялся в образе бойца ВДВ в «свадебной» комедии «Мендельсон»

29 сентября 2023, 04:18
Фото: kino-teatr.ru
Актер из Новосибирска снялся в комедии

Актер из Новосибирска снялся в комедии «Мендельсон»

Новосибирец Игорь Кудряшов исполнил яркую роль в комедийном сериале «Мендельсон», где бывший офицер ВДВ пытается выживать в мире свадебного салона, который достался ему по наследству.

В эфире ТНТ выходит новый сериал «Мендельсон», где главную роль исполнил актер из Новосибирска Игорь Кудряшов. Сюжет повествует о бывшем военно-десантнике, который оказывается владельцем свадебного салона и сталкивается с различными проблемами, включая бандитские разборки и неожиданную любовь.

Жизнь Владимира Мендина, бывшего офицера ВДВ, полна женщин. У него дома три дочери, которые уже заняли все места для его формы на вешалке. Эта шутка судьбы стала основой для сериала.

Игорь Кудряшов, актер из Новосибирска, сыграл одну из ярких ролей в этом проекте. В интервью он поделился своими впечатлениями от съемок и рассказал, чем этот сериал отличается от других.

«Мендельсон» — это история о любви, дружбе и иронии. Она добрая, жизненная и полна юмора. Многие шутки рождались непосредственно на площадке съемок. Актер выразил благодарность режиссеру Гарику Петросяну за его открытость и возможность предлагать свои идеи относительно диалогов героев.

Персонаж, исполняемый Кудряшовым, — подполковник по фамилии Коробов. В нем присутствует настоящий дух десантника и гордость за то, что он является частью настоящего братства.

«Съемки проходили в дружеской атмосфере. Бывали моменты, когда Володя Сычев подшучивал надо мной, а я над ним. Я наслаждался всем процессом и был рад стать частью такого замечательного коллектива. Жду с нетерпением премьеры сериала и хочу увидеть окончательную версию», — подытожил актер.
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