Более 180 алкоголикам помог новый вытрезвитель в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В Новосибирске открылся новый центр для вытрезвления людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Социальное учреждение было открыто три недели назад и уже приняло более 180 человек.
В отличие от вытрезвителей, которые существовали ранее, новый центр не использует насильственные методы и отпускает пьяных людей, если они выражают желание покинуть учреждение.
Помимо этого, там предоставляются комфортные условия для граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. Фельдшеры, работающие в центре, могут оказать первую медицинскую помощь, а в случае необходимости направить пострадавших в больницу.
За три недели работы центра в него обратились более 180 человек, и все они согласились пройти процедуру вытрезвления. Напомним, что вытрезвители были закрыты в Новосибирске в 2011 году, когда их функции передали медицинским учреждениям.