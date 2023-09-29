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Вытрезвитель функционирует с сентября

Более 180 алкоголикам помог новый вытрезвитель в Новосибирске

29 сентября 2023, 04:46
Фото: 1MI
Вытрезвитель функционирует с сентября

В Новосибирске новый вытрезвитель уже принял больше 180 пациентов

В Новосибирске открылся новый вытрезвитель, где уже более 180 человек получили бесплатную помощь при алкогольном опьянении.

В Новосибирске открылся новый центр для вытрезвления людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Социальное учреждение было открыто три недели назад и уже приняло более 180 человек.

В отличие от вытрезвителей, которые существовали ранее, новый центр не использует насильственные методы и отпускает пьяных людей, если они выражают желание покинуть учреждение.

Помимо этого, там предоставляются комфортные условия для граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. Фельдшеры, работающие в центре, могут оказать первую медицинскую помощь, а в случае необходимости направить пострадавших в больницу.

За три недели работы центра в него обратились более 180 человек, и все они согласились пройти процедуру вытрезвления. Напомним, что вытрезвители были закрыты в Новосибирске в 2011 году, когда их функции передали медицинским учреждениям.

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#Общество#Новосибирск#Мэрия#Вытрезвитель#Эмилия Губарева
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