Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области

«По правилам геральдики гербы состоят из трех частей (точнее, даже форм). Первая — малый герб (щит и в нем изображение самой темы). Дальше идет средний герб (щит с короной, которая является статусным элементом для герба как города, так и области). И дальше идет сам герб с щитодержателями, орденскими лентами и коронами — всеми основными аксессуарами. И у нас в качестве герба для Новосибирской области разработана только малая форма. Ни среднего, ни большого герба нет», — ответил на вопрос Атас.инфо председатель Сибирской геральдической комиссии Алексей Журавков.