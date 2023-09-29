Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области

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Заметно, что герб Новосибирской области по сравнению с гербом Новосибирска выглядит скромнее, если не сказать — простоватым. Напротив, символика герба Новосибирска более проработана и изящна. Возникает вопрос: почему?
«По правилам геральдики гербы состоят из трех частей (точнее, даже форм). Первая — малый герб (щит и в нем изображение самой темы). Дальше идет средний герб (щит с короной, которая является статусным элементом для герба как города, так и области). И дальше идет сам герб с щитодержателями, орденскими лентами и коронами — всеми основными аксессуарами. И у нас в качестве герба для Новосибирской области разработана только малая форма. Ни среднего, ни большого герба нет», — ответил на вопрос Атас.инфо председатель Сибирской геральдической комиссии Алексей Журавков.
При этом герб Новосибирской области действительно мог бы быть более проработанным.
«У нас была идея разработки большого, парадного герба — с девизными лентами, щитодержателями и остальными важными элементами. Но заказчики — областная администрация — посчитали, что такая версия герба не нужна. Видимо, не стояло такой задачи. Но если что-то переменится, то парадный герб можно разработать», — заявил эксперт.
Стоит отметить, что город Новосибирск, наоборот, имеет парадную версию герба. Но ломать по этому поводу копья все же не стоит.
«Это то же самое, как сказать, что область весомее, чем город. Город находится внутри области и является субъектом области. А сами гербы полностью самодостаточны, административной иерархии между ними нет и не было. После реформы барона Кене в 1856 году городские гербы должны были нести в себе элемент губернского герба. И тогда подчинение было. Но в современной практике это необязательно», — подчеркнул Журавков.
«Два черных соболя являются основными элементами исторического земельного герба Сибири, сложившегося в XVII веке. В целом, соболя символизирует преемственность поколений, традиции, историческую память», — говорится в описании герба на сайте Законодательного собрания Новосибирской области. «Соболя, лук и стрелы заимствованы с исторического герба Сибири и изображены в соответствии с геральдическими канонами», — сказано в описании герба города Новосибирска.
Но именно соболей на гербе Новосибирска некоторые встретили «в штыки». «Наука в городе есть. Промышленность? Да, оборонная. Культура? Да, большинство людей. Мы что, соболиные фермы в городе разводим? Нет!», — заявил во время обсуждения герба депутат Александр Тарков.
«Эти животные здесь вообще неуместны. Может быть, это и символ Сибири, но их языки — что-то с чем-то. И нам они не нужны!», «Старый герб показывал, что мы — центр науки и промышленности, культуры. А сейчас — охоты и собирательства. Языки — намек на подлизывание?», — иронизируют сибиряки в Интернете.
Дополнительную критику соболя с герба получили, после воплощения в композиции «Сибирские просторы» на перекрестке Октябрьской магистрали и ул. Горького. Символические животные, держащие в лапах основание щита и от напряжения высунувшие красные языки, не восхитили часть горожан. (В комментариях их даже называли «Четыре Сибирских Бобра на Денежных Потоках у Чаши Изобилия».) Автора композиции Юрия Бурику, в тот момент — главного художника города — подозревали в лоббировании установки своего детища в центре города. Был момент, когда «соболей» даже призывали перенести. Но одумались.
Красным языкам тоже нашлось объяснение.
«По правилам геральдики все животные должны быть „гласными“, то есть, говорящими и иметь языки. Если есть желание сделать соболей „немыми“, никто этому не препятствует. Но исторически будет неправильно», — поясняет Алексей Журавков.
Герб Новосибирской области был составлен и прорисован с учетом базовых закономерностей классической геральдики и местных особенностей социального и культурного развития.
«На этот раз авторы решили поместить соболей внутрь щита. По сути, это такой же герб Новосибирска и полностью семантически соответствует новосибирской теме», — сообщил нюансы Алексей Журавков.
Также на гербе Новосибирской области сохраняется связь и с историческими моментами. В частности, аналогичным образом присутствует горизонтальный черный пояс, символизирующий Транссибирскую железнодорожную магистраль. Именно Транссиб поспособствовал созданию Новониколаевска в 1893 году как одного из узловых городов.
При этом в областном гербе больше подробностей. В частности, стилизованный золотой каравай с солонкой символизирует не только АПК области, но и купол здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, являющегося «визитной карточкой» города Новосибирска.
Герб города Новосибирска имеет непростую историю. За 130 лет существования областной центр являлся частью Томской губернии, при советской власти Новосибирск побывал центром Новониколаевской губернии и Сибирского края. В 1937 году Западно-Сибирский край разделяют на Новосибирскую область и Алтайский край, уже во время Великой Отечественной войны из Новосибирского региона выделяют Кемеровскую и Томскую области.
Поэтому первый полноценный герб центр Новосибирской области получает только в 1970 году. Его создатели старались подчеркнуть важность Новосибирска как промышленного и научного центра для грядущей победы коммунизма. Именно поэтому в геральдической символике присутствуют шестеренка (промышленность) и орбиты электронов вокруг атома (наука). Наличествуют на гербе и колосья (сельское хозяйство) с зеленью природы и голубыми волнами Оби. В центре присутствует факел как символ революционных свершений.
Но Алексей Журавков не согласен, что это — герб. «Это не герб, а гербоид, в котором используются элементы, совершенно не привязанные к Новосибирску. Колос и шестеренки были у 56 городов советской эпохи», — заметил председатель Сибирской геральдической комиссии.
Уже через 23 года герб решили поменять радикально, полностью отказавшись от знаков советской эпохи. Поскольку тогда в почете был дореволюционный тренд, на гербе появились два огромных соболя с высунутыми языками, лук и перекрещенные у основания щита лук и стрелы. Все это было взято с исторического герба Сибири.
«Соболя создавались общим авторским коллективом. Первоначально был создан герб города Новосибирска. При этом соболя, как щитодержатели впервые появились именно здесь, как часть герба Царства Сибирского. Обычно они держат лук со стрелами или корону в зеленом поле. Изначально два соболя держали дерево. Поэтому авторы посчитали это вполне допустимым вариантом», — рассказал Атас.инфо председатель Сибирской геральдической комиссии Алексей Журавков.
Сам герб обвила лента российского триколора, а река Обь символично стала разделять леса и поля. Появился на геральдическом знаке и черно-серебристый пояс на щите как символ Транссибирской железнодорожной магистрали.
В 2004 году герб вновь был изменен, но чисто косметически. Соболям слегка укоротили языки и выкрасили их в красный цвет, а российский триколор заменила бело-сине-зеленая лента в тон флага Новосибирской области.