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Большинству пенсионеров страховые пенсии индексируют с 1 января

Два главных повышения пенсий пенсионерам в 2024 году: даты и процент индексации

29 сентября 2023, 06:06
Фото: Павел Мирошников
Большинству пенсионеров страховые пенсии индексируют с 1 января
Страховые пенсии в России индексируют 1 января, социальные — с 1 апреля. В бюджет СФР 2024 года может быть заложено 7,5% повышение пенсий, хотя ранее планировался рост на 6,1%. Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Ренат Сулейманов подтвердил, что повышение должно быть выше уровня годовой инфляции.

Ежегодно самым массовым в России является повышение страховых пенсий 1 января. Так, в январе 2023 года были увеличены пенсии у 30,8 миллионов неработающих пенсионеров. Вторым по массовости является повышение социальных и государственных пенсий. Оно проводится ежегодно с 1 апреля и касается примерно 4 миллионов человек. В Новосибирской области повышение пенсий с 1 апреля 2023 затронуло 79,8 тысяч пенсионеров.

Ранее, в трехлетнем плане Минтруда повышение страховых пенсий с 1 января 2024 года планировалось на 6,1%, по данным РБК.

Но недавно стало известно, что размер индексации страховых пенсий в 2024 году может достичь 7,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы, одобренный 22 сентября на заседании Правительства РФ. Бюджет СФР в 2024 году ожидается 16,2 трлн рублей. Из которых 10 триллионов будут расходовать на выплату пенсий.

Депутат Государственной Думы Ренат Сулейманов считает реалистичными цифры 7,5% в качестве индексации пенсии. Потому что индексация пенсий не должна быть ниже официального уровня инфляции.

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«Сегодня прогноз официальной инфляции, который выдает Минэкономразвития и ЦБ — 7,5%. Видимо из этого рассчитывается и предполагаемая индексация пенсий… 7,5% по-видимому — это средний уровень индексации на сегодняшний момент», — сказал Ренат Сулейманов в беседе с Атас.инфо.

Депутат подчеркивает, что точные цифры будут известны после обнародования официальных документов: внесения проекта госбюджета в Государственную Думу — ориентировочно до 1 октября. Одновременно с госбюджетом в парламент вносится и проект бюджета СФР.

Для сравнения страховые пенсии в 2023 были проиндексированы на 4,8%, а средняя страховая пенсия по России выросла до 21 864 рубля. А социальные пенсии в нынешнем году были повышены на 3,3%.

Военные пенсии в России повышают 1 октября. Их получают 2 млн. 778 тысяч граждан по данным Министерства обороны. В 2023 году их должны повысить на 10,5%.

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