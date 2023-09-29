Два главных повышения пенсий пенсионерам в 2024 году: даты и процент индексации

Ежегодно самым массовым в России является повышение страховых пенсий 1 января. Так, в январе 2023 года были увеличены пенсии у 30,8 миллионов неработающих пенсионеров. Вторым по массовости является повышение социальных и государственных пенсий. Оно проводится ежегодно с 1 апреля и касается примерно 4 миллионов человек. В Новосибирской области повышение пенсий с 1 апреля 2023 затронуло 79,8 тысяч пенсионеров.