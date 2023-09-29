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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Эффективное ДМС для взрослых и детей

Эффективное ДМС для взрослых и детей

29 сентября 2023, 14:42
Фото: 1MI
Сегодня внимание большинства из нас направлено на сохранение нашего здоровья и здоровья наших близких. Нам всем может потребоваться своевременная и качественная медицинская помощь. Лучшее решение этой проблемы — покупка полиса добровольного медицинского страхования.

Реклама АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749, erid LjN8K9oRr

Большинство существующих на рынке предложений по ДМС имеет ряд недостатков. Во-первых, это высокая цена. Во-вторых, сложный и неудобный процесс оформления. И в-третьих, запутанный процесс обслуживания

Чтобы решить эту проблему, крупнейшая страховая компания России* «СОГАЗ» запустила уникальный для нашей страны продукт, лишенный всех этих недостатков. Такой полис ДМС получил название «Доктор Лайк».

Что же такое «Доктор Лайк»? Это полноценное ДМС для любых физических лиц с полностью цифровым процессом оформления.

Продукт подходит для людей в возрасте от 1 года до 70 лет и предполагает три возможные территории действия:

  • Москва и Московская область;
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область;
  • все остальные регионы.

В базовую программу по полису «Доктор Лайк» входят полный спектр поликлинических услуг в проверенных и популярных коммерческих клиниках, сезонная иммунопрофилактика гриппа, лабораторные исследования, а также срочные и плановые телемедицинские консультации без ограничений** в мобильном приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование».

Дополнительно «Доктор Лайк» предоставляет возможность клиенту самостоятельно расширить перечень доступных услуг, при необходимости добавляя к базовому пакету стоматологическое обслуживание и диспансерные детские осмотры.

Сколько же стоит такой полис? Средняя цена составляет 10 000 рублей в год, то есть порядка 30 рублей в день, что дешевле стаканчика кофе.

Почему так дешево? Благодаря цифровой франшизе — то есть участию клиента в оплате полученных им медицинских услуг. Важно, что процент франшизы автоматически списывается с банковской карты, которую клиент «привязал» в своем личном кабинете СОГАЗа***. При этом клиент видит и контролирует все транзакции.

Оформить такой полис можно за несколько минут на сайте СОГАЗа уже сейчас. Воспользуйтесь этой возможностью и получите доступ ко всем сервисам ДМС от лидера рынка*!

 

* По объему страховой премии на основании данных Банка России за 9 месяцев 2021 года.

** Сервис телемедицины работает при наличии подключения к сети Интернет. Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

*** Оплата части стоимости медицинских услуг в размере безусловной франшизы производится путем безакцептного списания денежных средств со счета банковской карты (или нескольких карт), зарегистрированной в личном кабинете. Списание производится однократно всякий раз после обращения за медицинскими услугами. Если привязано более одной карты, двойного списания за одну услугу не происходит.

АО «СОГАЗ». Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208.

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