Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Новосибирске в 2023 году

Posted Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 17:45
На какие выплаты могут претендовать заявители, читайте в нашем материале.
Губернатор — глава региона, области. Именно он курирует социальную политику региона, утверждает меры поддержки для нуждающихся граждан. Отдельную категорию таких граждан составляют многодетные семьи, малоимущие, неполные семьи, матери-одиночки, родители, воспитывающие детей с группой инвалидности, и другие.
В каждом регионе РФ для них создаются отдельные льготные и дотационные программы. Как правило, самым крупным является единовременное губернаторское пособие при рождении ребенка. Есть и ряд других пособий на детей, а также льгот. Каждая область руководствуется своими финансовыми возможностями при назначении материальной помощи. И хочется отметить, что на фоне многих выгодно выделяется Новосибирская область. Сфера социальной политики здесь постоянно реформируется, результатом чего является целый ряд преференций для семейных граждан.
На областные пособия на детей вправе претендовать:
Как правило, речь идет о многодетных семьях, которые должны быть официально признаны малоимущими, то есть среднедушевой доход не должен превышать прожиточный минимум для трудоспособного населения, официально утвержденный в Новосибирском регионе. На сегодняшний день это 16 054 рубля. По закону многодетные семьи, нуждающиеся в государственной поддержке, должны иметь сертификат многодетной семьи, который выдает Министерство труда и социального развития Новосибирской области.
Кроме того, адресаты социальной помощи должны обязательно являться гражданами РФ, постоянно проживать на территории Новосибирской области, иметь здесь постоянную регистрацию.
Выдается семьям при рождении третьего и последующего детей. Получение областного материнского или семейного капитала в Новосибирске входит в региональную программу «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». На сегодняшний день, в 2023 году, в регионе эта выплата составляет 139861рубля.
Данная мера поддержки осуществляется с 2012 года. И заветный сертификат уже получили более 40 тысяч многодетных семей в сибирской столице и области. Как и в других регионах, данная выплата является целевой, то есть ее можно потратить на определенные цели. К примеру, улучшить жилищные условия: сделать ремонт, купить мебель в детскую, технику, осуществить газификацию дома, заплатить за обучение несовершеннолетнего и даже отложить ему на будущую пенсию.
Также в случае детей с ограниченными возможностями выплату можно пустить на приобретение специального оборудования, протезов, медицинскую реабилитацию и пр. Губернаторскую выплату можно потратить частично, можно — полностью. Главное условие — достижение третьим или последующим ребенком полутора лет.
Где оформить выплату? Гражданам нужно обратиться в органы социальной поддержки населения по месту постоянной регистрации.
В рамках всесторонней поддержки многодетных семей в Новосибирске инициировано и выплачивается ежемесячное пособие родителям, у которых появился (родился или был усыновлен) третий или последующий ребенок. Данная детская выплата с 1 января 2023 года составляет 15 261 рубль. Основание для получения пособия — среднедушевой доход семьи ниже среднедушевого дохода населения Новосибирской области на соответствующий год.
Напоминаем, что малоимущая семья со средним доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе имеет право получать пособие и на первого ребенка, но уже в рамках федеральных выплат. Сегодня, с 1 января 2023 года, данная выплата входит в Единое детское пособие.
Также получать ежемесячное пособие на ребенка имеют малоимущие семьи. Его базовый размер в 2023 году составляет 446 рублей. Повышенный размер установлен на ребенка:
Еще одна выплата от губернатора Новосибирской области — это единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. В этом случае одному из родителей должно быть меньше 35 лет. Пособие составляет:
Единовременная денежная помощь полагается семьям, в которых родились двое и более детей. Размер выплаты составляет 5500 рублей.
Кроме того, есть еще выплата на новорожденного ребенка в рамках города. По 10 тысяч рублей единовременно полагается гражданам, достигшим на день рождения ребенка 35-летнего возраста. Такие получатели должны постоянно проживать на территории города Новосибирска и состоять в браке на дату обращения за материальной помощью. Также на данную соцвыплату имеют право матери-одиночки, если у ребенка в свидетельстве о рождении нет сведений об отце.
Для назначения данных разовых выплат гражданам нужно обратиться в территориальные отделы соцзащиты с определенным пакетом документов: это паспорт, справка о рождении ребенка, справка от второго родителя, что он не получает данное пособие, свидетельство о расторжении брака (при надобности).
Теперь поговорим о льготах и преференциях, которые полагаются семьям с детьми в Новосибирской области. Это прежде всего:
Также многодетные родители вправе претендовать на:
На территории Новосибирской области действует порядок, согласно которому многодетным семьям (граждане должны воспитывать троих и более несовершеннолетних детей) как представителям льготной категории населения полагается бесплатная выдача земельного участка. Также этот порядок распространяется на семьи, в которых растут дети-инвалиды.
Выдаваемые участки расположены в сельских населенных пунктах, они пригодны для индивидуального жилищного строительства, а также садоводства, огородничества или ведения личного подсобного хозяйства.
Отметим, что с октября 2019 года в регионе разрешено получить денежную компенсацию взамен земельного участка для того, чтобы улучшить свои жилищные условия.
В 2023 году размер ЕДВ составляет:
Семья, в которой воспитывается трое и более несовершеннолетних, не платит налог на имущество физических лиц в отношении одного объекта по выбору — дома, квартиры, гаража или места для автомобиля. Также гражданам этой льготной категории положена скидка 50% при уплате земельного налога за один участок.
Также один из многодетных родителей полностью освобожден от транспортного налога за легковое авто с мощностью двигателя до 150 л. с., а также мотоциклы, мотороллеры, самокаты и пр. Налогоплательщик вправе выбрать только одно транспортное средство.
Так, единовременное детское пособие выплачивается многодетной семье, в которой ребенок пошел в первый класс. Пособие составляет 5500 тысяч рублей на первоклассника. Если пошли двое, соответственно, выплата составит 11 000 рублей.
Кроме того, малоимущей многодетной семье ежегодно положены 330 рублей на покупку школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста, а также 2200 рублей на приобретение школьной формы.
Если в многодетной семье ребенок поступил в вуз, то семья имеет право на единовременную выплату в 11 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении многодетных семей действует мера по частичной компенсации платного обучения в колледжах, техникумах и других учреждениях среднего профессионального образования.
Граждане, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей, имеют право на единоразовую субсидию в 100 тысяч рублей, которую можно потратить на ремонтные работы, строительство и покупку жилья.
Семьям, имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, признанным до 01.03.2005 года нуждающимися в улучшении жилищных условий, обязаны предоставить жилое помещение по договору социального найма.
Семьи, в которых в 2011–2013 годах одновременно родилось трое и более детей, имеют право на предоставление жилья по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска, если имеющееся в собственности (или на условиях социального найма) жилье имеет общую площадью на каждого члена семьи не больше учетной нормы.
Органы соцзащиты Новосибирской области оказывают всестороннее содействие для трудоустройства многодетных родителей по их специальности.
Для многодетных семей, в которых растут семь и более детей (в их числе могут быть как родные, так и приемные), с 9 июля 2012 года утверждена мера поддержки — покупка автомобиля. Подать заявление имеет право родитель или опекун, который проживает на территории Новосибирского региона не менее трех лет. Многодетные семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид (или дети-инвалиды) имеют приоритетное право в получении автомобильного транспорта.
В случае если многодетные родители выступят с инициативой организации фермерского хозяйства, то им со стороны государства будет оказано содействие в выделении земельного участка под засев. Также будет поддержана инициатива многодетных граждан о реализации права на предпринимательскую деятельность, то есть открытие небольшого дела, регистрация статуса индивидуального предпринимателя и пр.
За детей мобилизованных граждан положена 100%-ная компенсация оплаты услуг ДОУ. Школьники 5-11 классов и учащиеся колледжей и техникумов имеют право на бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях. В отношении детей участников СВО от 2 месяцев до 7 лет действует льгота первоочередного зачисления в ДОУ. Также несовершеннолетние из этой категории льготников могут посещать бесплатно кружки и секции в государственных и муниципальных учреждениях.
Полный список льгот и выплат для малоимущих и многодетных семей можно изучить тут.
Прежде чем претендовать на региональные выплаты, многодетным семьям нужно подтвердить свой статус многодетной семьи и получить соответствующий сертификат. Это можно сделать, обратившись:
Удостоверение выдается на имя одного из родителей или опекуна. Документ выдается сроком на 1 год, таким образом, необходимо ежегодное продление удостоверения в органах социальной защиты.
В пакет документов на льготы и выплаты входят: паспорт или иное удостоверение личности, свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, а также в зависимости от вида пособия необходимо предоставить справки из образовательных учреждений, выписки из решения органа опеки и попечительства об усыновлении ребенка, справки о выплате пособий по безработице, справки об отсутствии судимости и многие другие.