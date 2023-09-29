Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Новосибирске в 2023 году

Данная мера поддержки осуществляется с 2012 года. И заветный сертификат уже получили более 40 тысяч многодетных семей в сибирской столице и области. Как и в других регионах, данная выплата является целевой, то есть ее можно потратить на определенные цели. К примеру, улучшить жилищные условия: сделать ремонт, купить мебель в детскую, технику, осуществить газификацию дома, заплатить за обучение несовершеннолетнего и даже отложить ему на будущую пенсию.