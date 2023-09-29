Именины Людмилы 2023 в сентябре — когда поздравить с днем Ангела и не ошибиться

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Именины и день ангела на самом деле означают одно и то же. В дату именин стараются почтить память святого, чье имя было дано ребенку во время крещения (изначально того святого, в честь которого он был назван). Отдельные именины существуют у монахов, которые таким способом чтят имя святого, которого им дали при постриге (например, Иван стал Сергием).
Также существует понятие тезоименитства. Изначально таким образом выделяли именины у членов царской семьи (например, день ангела великой княжны Анастасии Николаевны). Теперь подобное правило применимо по отношению к православным иерархам (тезоименитство патриарха Московского и всея Руси Кирилла — 24 мая, в честь памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия).
Раньше ребенка старались назвать строго по святцам, сообразуясь с православным вероучением. Сейчас устав РПЦ не требует обязательного имянаречения в честь святого и допускает светские имена (при этом крещение совершается строго по канону). Также считается, что святой покровительствует нареченному, вне зависимости от даты рождения (тем более, что зачастую таких покровителей может быть несколько).
Согласно церковному календарю, именины у Людмилы одновременно отмечаются 28 и 29 сентября. При этом главным покровителем все же считается Людмила Чешская.
Поскольку мученическая смерть состоялась до раскола церквей, святую одинаково почитают как православные, так и католики. В память Людмилы Чешской 16 сентября служится торжественная месса. 29 сентября память святой почитают православные верующие.
Людмила Чешская была женой князя Борживоя I, начавшего христианизацию Чехии и принявшего крещение вместе с супругой в 871 году от епископа Мефодия (одного из создателей славянской азбуки). После смерти моравского князя Святополка I, который помог Борживою подавить языческое восстание и какое-то время даже правил его землями, на чешский трон по очереди взошли сыновья Людмилы Спытигнев I и Вратислав I.
Именно после смерти Вратислава у княгини и начались проблемы. Ее невестка Драгомира была язычницей и воспитывала сыновей в соответствующем духе. Однако Вацлав, регентом при котором была Людмила, являлся христианином и во всем слушался бабушку. Считается, что в ночь на 16 сентября 921 года Драгомира и подослала убийц, задушивших святую ее собственным платком. Позже Людмила была причислена к лику святых и считается небесной заступницей Чехии.
Однако благодаря непростой истории России в церковном календаре появилась еще одна Людмила — новомученица Людмила Петрова. При жизни уроженку Ростова, невзирая на преклонный возраст, неоднократно приговаривали к ссылке и лагерям за сотрудничество и переписку с опальным митрополитом Иосифом (Петровых). В итоге 27 сентября 1937 года женщина была расстреляна, а в августе 2000 года на Архиерейском соборе РПЦ была причислена к лику новомученицы. Ее память отмечается 28 сентября.
Если ваша знакомая Людмила является воцерковленной христианкой, то будет правильным спросить, когда примерно она была крещена. Если дата таинства приходится на 28 или 29 сентября, то хорошим тоном является рассказ о покровительнице и прощения для нее Божьей благодати (то же относится и к иному дню крещения).
Кроме того, в этот день православные христиане стараются пойти в храм. На многих ресурсах советуют подарить имениннице подарок духовного содержания (например, икону), но это необязательно.
Примерный текст поздравления может быть таким:
С Днем Ангела! Господь да исполнит тебя плодами этими ради молитв Ангела твоего. Господь да благословит тебя. Да будет память о Боге в сердце твоем.
Если же Людмила не относится к вере настолько серьезно, является «инославной» (например, протестанткой) или вообще исповедует ярый атеизм, то достаточным будет просто поздравить любимого человека с днем Ангела —хранителя.
Сегодня хмурое небо, но откуда-то сверху на тебя смотрит ангел. Он всегда будет с тобой, даже если ты в него не веришь или забыла о нем. Пусть он обнимет тебя так же крепко, как я тебя. С праздником!
Соответственно, отношение к именинам является строго индивидуальным для каждого. Главным здесь будет внимание и забота к любимому человеку.