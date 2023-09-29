Именины Людмилы 2023 в сентябре — когда поздравить с днем Ангела и не ошибиться

Именины и день ангела на самом деле означают одно и то же. В дату именин стараются почтить память святого, чье имя было дано ребенку во время крещения (изначально того святого, в честь которого он был назван). Отдельные именины существуют у монахов, которые таким способом чтят имя святого, которого им дали при постриге (например, Иван стал Сергием).