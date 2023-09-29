Как защитить себя в период гриппа и простуд, рассказал новосибирский вирусолог

Также важна постоянная профилактика заболеваний. Чтобы предотвратить заболевание, необходимо пить витамины, есть фрукты и овощи, чаще гулять на свежем воздухе. В идеале — носить медицинскую маску, к которым нас приучили во время пандемии. При первых симптомах стоит обратиться к врачу и взять больничный, чтобы не заражать прохожих, коллег, знакомых.