Как защитить себя в период гриппа и простуд, рассказал новосибирский вирусолог

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
С приходом осени новосибирцы вновь возобновили разговоры о COVID-19. Больше всего горожан страшит новый штамм, который якобы протекает бессимптомно и моментально поражает легкие. Кандидат медицинский наук, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов успокаивает: бактерии вирусов регулярно мутируют, но это не значит, что каждый новый вариант в десятки раз страшнее предыдущего.
«Все вирусы — и гриппа, и коронавируса, в том числе– мутируют ежегодно. Каждый раз возникает новый вариант вируса, с которым приходится бороться. Поэтому это вполне обычная практика», — поясняет специалист.
Также эксперт обратил внимание, что в период ослабления сезонного иммунитета люди могут одинаково заразиться как гриппом, так и коронавирусом, поскольку все это является острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Если говорить о штаммах, то каким вариантом коронавируса сейчас можно заразиться? Многие ошибочно полагают, что это некий новый вариант «дельта», который и провоцирует всплеск сезонной заболеваемости.
«Нужно смотреть ситуацию по заболеваемости в целом. Заражение могло произойти различными штаммами», — подчеркнул Яков Новоселов.
Впрочем, специалисты регионального Минздрава уже отметили, что штамм «дельта», которым так запугали сибиряков, далеко не новый и с ним уже научились бороться в 2021 году. Сезонная заболеваемость находится в пределах нормы.
Но как же заразить себя от всех болячек — от COVID-19, от гриппа?
«Есть общее правило — вакцинироваться накануне начала эпидемиологического сезона. Когда ставится вакцина, организм ослаблен по отношению к тому, против чего должен бороться. Адаптация происходит в течение двух недель, поэтому на это время желательно изолироваться и избегать всяческих контактов. Если поставить прививку в разгар эпидемии, возможно заражение от носителя инфекции рядом с вами. Именно поэтому никто в здравом уме не ставит, например, вакцину от клещевого энцефалита летом», — заявил специалист.
Также важна постоянная профилактика заболеваний. Чтобы предотвратить заболевание, необходимо пить витамины, есть фрукты и овощи, чаще гулять на свежем воздухе. В идеале — носить медицинскую маску, к которым нас приучили во время пандемии. При первых симптомах стоит обратиться к врачу и взять больничный, чтобы не заражать прохожих, коллег, знакомых.