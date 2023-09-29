Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Ресторан «La Maison» расположен в историческом здании Новосибирска на улице Советская, 25. В 2007 году здесь ужинали Президент РФ Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В меню ужина были мини-пирожки из утки с яблоками в карамели, паровой сибас с овощами, салаты и десерты.
Дом, где находится ресторан, построил для своей возлюбленной, актрисы Тобольского театра Полины Томашевской купец Захарий Крюков. И хотя счастье этой пары было недолгим, дом всегда жил полной и насыщенной жизнью — тут в 1912 году открылся лучший в Новониколаевске кинотеатр, затем в 1919 была штаб-квартира Колчака, а уже через год — Сибирского бюро ВКПб. Дом часто менял владельцев — времена были неспокойные. Сейчас дом находится в федеральной собственности и относится к историко-культурному наследию Новосибирской области.
С 2000 по 2006 год в реконструкцию здания вложила 50 млн рублей группа компаний «Септима», после чего в здании открылся ресторан «Ла Мезон». Учитывая внушительную сумму инвестиций, компания надеялась на скидку по арендной плате, но в итоге переговоров скидку не получила. Вместо этого сумма арендных платежей поднималась несколько раз и компания «Септима» пыталась решить проблему, сдавая часть площадей в субаренду.
Как сообщил администратор, ресторан сейчас работает только в формате банкетного зала, а также в заведении открылась кондитерская «La Maison» и кухня на вынос. Собственником, которому принадлежит 100% ООО «Ресторан Мезон», является Андрей Козловский. Он также является акционером ГК «Септима». Компания по данным spark-interfax завершила 2022 год с прибылью 354 тыс. рублей. Судя по вывеске на ресторане, часть деятельности ведется через ИП Андрея Козловского, зарегистрированного год назад в Москве.
Проект известного ресторатора, выпускника НГУ Дениса Иванова — «ТБК Лонж». Название ресторана расшифровывается на английском языке — «the best kitchen lounge — лучшая кухня-гостиная». Денис Иванов — владелец группы компаний ресторанного бизнеса, куда входят заведения в Новосибирске и Москве «Чашка Кофе», BEERMAN, #СибирьСибирь, «Пельмениссимо», Media cafe и другие.
В 2012 году в «ТБК Лонж» заезжал поужинать премьер-министр Дмитрий Медведев. Как рассказал шеф-повар ресторана Даниил Флейшер, в меню премьер-министра был луковый суп в большой луковице и спринг-роллы.
В 2015 году «ТБК Лонж» победил в битве ресторанов, обойдя R.A.G.U cafe и SALT. Чистая прибыль ресторана в 2022 году 13,3 млн рублей. Средний чек в «ТБК Лонж» сейчас 5500 ₽. Ресторан находится в Академгородке на Золотодолинской, 11 среди жилых домов.
В самом начале, как только на этом месте открылся ресторан, на него поступали жалобы от владельцев квартир в округе — из-за громкой музыки и гулянок, особенно в летнее время. В итоге жителям близлежащих домов удалось усмирить буйные празднования, прибегнув к закону о том, что в городской черте после 23.00 нужно соблюдать тишину.
PuppenHaus — проект группы компаний Владимира и Анжелики Бурковских. Название ресторана переводится с немецкого как «кукольный дом». Ресторан был открыт в 2011 году в отдельном здании за бизнес-центром «Бутон» на Красном Проспекте, 17. На тот момент это был второй проект Владимира Бурковского в Новосибирске после ресторана «Фенимор Купер».
В 2019 году в воскресенье 18 августа в ресторане случился пожар, который повредил деревянные конструкции здания, антикварную мебель, часть коллекции марионеток. По счастливой случайности большая часть коллекции кукол не пострадала. Причиной пожара стало короткое замыкание в кондиционере. После пожара ресторан удалось восстановить, он работает в той же концепции, как гастрономический театр.
Здесь есть действительно оригинальные блюда, например, уха из пяти видов рыбы, салат оливье, который подается в фарфоровой посуде в виде ванны, жаркое из оленины, щучьи котлеты, паштет из тетерева или паштет заячий. Концепция ресторана получила Золотую Пальмовую ветвь в Москве и Европе. Средний чек 2500 ₽.
R.A.G.U находится на 8 и 9 этажах торгового комплекса «Бутон» на Красном проспекте 17/1. Владельцем группы заведений R.A.G.U — ресторана ООО «Ргрупп» на 8 этаже и гастробара ООО «Наверху» на 9 этаже является Марина Гладких, директором Анатолий Кречмер. Организация ООО «Наверху» включена в негативный список — имеет высокий риск банкротства по данным spark-interfax.
Тем не менее, заведение работает, вечерами даже буднего дня здесь нужно бронировать столик заранее. Из ресторана открывается вид на часовню в центре Новосибирска и на один из первых небоскребов «Бэтмен». Средний чек около 1500 ₽ на одного человека.
Ресторан «Аджикинежаль» является частью франчайзингового проекта, в Новосибирске рестораны с таким названием работают на Маркса, в Меге и в Верхней зоне Академгородка, где 1 февраля в этом году случился пожар.
Владельцем компании является Олег Ионко, который также имеет доли в нескольких СПА и ресторанах. Директор ресторана — Александр Татиевский. Рестораны показывают высокую выручку, но прибыль, судя по данным spark-interfax, отсутствует. В меню хачапури, хинкалли, грузинские горячие блюда. Средний чек 1100 ₽ на человека.
Ресторан Mishkin&Mishkin находится на Нарымской, 37. Владельцем и руководителем компании является Роман Головин, которому также принадлежит треть компании ООО «Сибкарт Мотоспорт». Ресторан больше известен как ночной клуб, так как работает до 4 утра. В меню итальянская и азиатская кухня, несколько видов паст и роллы. Средний чек около 1000 ₽.
Три года назад 27 сентября в ресторане произошла ночная драка с поножовщиной. Охранники ресторана не впустили в бар выпивших мужчин, из-за чего те сразу завязали драку прямо на входе ночного клуба. У одного из нападавших с собой был нож. В результате сотрудник службы безопасности 39-летний Евгений Л. получил травмы, после которых долго восстанавливался. Сотни свидетелей видели, как его истекающего кровью погрузили на машину скорой помощи и увезли в больницу.
Около года назад бар выставляли на продажу за 35 млн рублей, но судя по данным spark-interfax, владелец у заведения не менялся.
Названы фамилии владельцев крупнейших новосибирских заводов.