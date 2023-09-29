Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев

Дом, где находится ресторан, построил для своей возлюбленной, актрисы Тобольского театра Полины Томашевской купец Захарий Крюков. И хотя счастье этой пары было недолгим, дом всегда жил полной и насыщенной жизнью — тут в 1912 году открылся лучший в Новониколаевске кинотеатр, затем в 1919 была штаб-квартира Колчака, а уже через год — Сибирского бюро ВКПб. Дом часто менял владельцев — времена были неспокойные. Сейчас дом находится в федеральной собственности и относится к историко-культурному наследию Новосибирской области.