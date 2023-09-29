На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в РФ: индексация 1 октября 2023

«Каждый год Госдума принимает решение о приостановлении действия ч. 2 ст. 43 закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. В 2022 году получают 74% от довольствия, а в следующем (2023-м. Прим.ред.) будет 81%, но все равно ниже, чем установлено законодательством», — рассказывал депутат. «И правительство РФ каждый год вносит через Госдуму эту унизительную поправку, которая позволяет не доплачивать», — сказал Сулейманов.