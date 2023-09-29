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Ветераны Вооруженных сил РФ на параде 9 мая

На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в РФ: индексация 1 октября 2023

29 сентября 2023, 02:34
Фото: Яна Бешевая / 1MI
Ветераны Вооруженных сил РФ на параде 9 мая
Размер индексации пенсий военным пенсионерам в России в 2023 году был объявлен заранее — 10,5%. Но есть еще указ Президента РФ, по которому полную компенсацию пенсии получат военные пенсионеры, участвующие в СВО.

Военные пенсии в России получают 2 млн. 778 тысяч человек — таковы данные Министерства обороны страны. В это число входят также лица, которые проходили службу в структурах: МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО и ФСИН. Пенсия военных зависит от выслуги лет на службе, воинского звания, занимаемой должности и ряда льготных условий.

Повышение военных пенсий на 10,5% с 1 октября 2023 названо рекордным за последние 10 лет.

Повышение пенсий военным в 2023 году: сколько будут получать, рассказал депутат ГД РФ
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Примечательно, что перед повышением военных пенсий в 2022 году депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов пояснял Atas.info, что военные получают пенсионную выплату не в полном, 100-процентном размере. Вводится это ограничение поправкой в Федеральный закон.

«Каждый год Госдума принимает решение о приостановлении действия ч. 2 ст. 43 закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. В 2022 году получают 74% от довольствия, а в следующем (2023-м. Прим.ред.) будет 81%, но все равно ниже, чем установлено законодательством», — рассказывал депутат. «И правительство РФ каждый год вносит через Госдуму эту унизительную поправку, которая позволяет не доплачивать», — сказал Сулейманов.

Пенсии военным в 2022: почему не доплачивают, когда начнут получать в полном размере
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11 сентября 2023 Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому, военные пенсионеры заключившие контракт о прохождении военной службы в период СВО, или призванные туда по мобилизации, имеют право получать дополнительно к денежному довольствию «ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет», при этом доплаты и индексации после прекращения выплаты также начисляются.

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