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Мужчина пропал 2 недели назад

Новосибирец загадочно исчез две недели назад — у него нет пальцев на правой руке

29 сентября 2023, 06:33
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал 2 недели назад

В Новосибирске две недели ищут пропавшего мужчину без пальцев на правой руке

В Новосибирске волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 33-летнего мужчину.

Как уточнили волонтеры, в Новосибирске пропал Николай Кравцов. Ему 33 года и он бесследно исчез в Ленинском районе. О его местонахождении ничего неизвестно с 14 сентября 2023 года.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: нет пальцев на правой руке.

Был одет в темно-коричневую кожаную куртку, темно-синие брюки и сланцы. Отряд просит сообщить любую информацию о пропавшем.

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