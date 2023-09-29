Новосибирец загадочно исчез две недели назад — у него нет пальцев на правой руке

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как уточнили волонтеры, в Новосибирске пропал Николай Кравцов. Ему 33 года и он бесследно исчез в Ленинском районе. О его местонахождении ничего неизвестно с 14 сентября 2023 года.
Приметы пропавшего: рост 180 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. Особые приметы: нет пальцев на правой руке.
Был одет в темно-коричневую кожаную куртку, темно-синие брюки и сланцы. Отряд просит сообщить любую информацию о пропавшем.